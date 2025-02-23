Панченкова обязали выплатить пострадавшей учительнице миллион рублей Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

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В Челябинске судебные приставы изъяли автомобиль у цыгана, угрожавшего осенью 2024 года отрезать язык учителю школы №71. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФССП по региону, машину конфисковали предупреждая возможность мужчины избежать выплаты морального вреда.

«Судебными приставами Металлургического района арестован и изъят автомобиль, принадлежащий гражданину, оскорбившему школьного учителя. Исполнено судебное решение по иску прокуратуры о взыскании морального вреда в размере миллиона рублей», — сообщили URA.RU в ФССП.

В октябре 2024 года Руслану Панченкову назначили десять месяцев ограничения свободы. Тогда он полностью признал вину и принес извинения. Недавно прокуратура направила иск о взыскании компенсации. Вместе с этим попросив наложить арест на имущество мужчины. Автомобиль изъяли, чтобы избежать растрату и скрытие арестованной машины. Сейчас она находится на спецстоянке. В случае, если компенсация не будет выплачена ее пустят на торги.

Инцидент с Панченковым произошел в сентябре. Он с другом пришел в школу к своему ребенку по поводу замечания учителя. Женщина просила детей разговаривать на занятиях не на цыганском, а на русском языке. Панченков не стеснялся в выражениях, после чего женщина попала в больницу. Изначально его привлекли за мелкое хулиганство, назначив 14 суток ареста, однако позже в его действиях усмотрели более тяжкий состав.