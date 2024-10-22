Цыгану, угрожавшему отрезать язык челябинскому учителю, вынесли приговор

Металлургический райсуд Челябинска 22 октября вынес приговор цыгану Руслану Панченкову, угрожавшему отрезать язык учителю школы. Его признали виновным и назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.
«Суд приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы. Также ему запретили посещать детские учреждения», — передает корреспондент «31 канала» из зала суда.
Панченков полностью признал вину и в который раз принес извинения преподавателю. Дело рассмотрели в особом порядке.
Инцидент в школе произошел 19 сентября. Панченков с другом пришел в школу №71 разбираться по поводу замечания, сделанного его ребенку. Разговор, если это можно так назвать, был записан одним из школьников. Панченков не стеснялся в выражениях. Итогом такого общения стала госпитализация учительницы и задержание мужчины.
На Панченкова составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. В качестве наказания он получил 14 суток ареста. Но в действиях мужчины усмотрели более тяжкий состав. Его привлекли к ответственности по уголовной статье.
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