Цыгану, угрожавшему отрезать язык челябинскому учителю, вынесли приговор

22 октября 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Руслана Панченкова на 10 месяцев ограничили в свободе Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области новость из сюжета Один из родителей довел челябинского учителя до инсульта Металлургический райсуд Челябинска 22 октября вынес приговор цыгану Руслану Панченкову, угрожавшему отрезать язык учителю школы. Его признали виновным и назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. «Суд приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы. Также ему запретили посещать детские учреждения», — передает корреспондент «31 канала» из зала суда. Панченков полностью признал вину и в который раз принес извинения преподавателю. Дело рассмотрели в особом порядке. Инцидент в школе произошел 19 сентября. Панченков с другом пришел в школу №71 разбираться по поводу замечания, сделанного его ребенку. Разговор, если это можно так назвать, был записан одним из школьников. Панченков не стеснялся в выражениях. Итогом такого общения стала госпитализация учительницы и задержание мужчины. На Панченкова составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. В качестве наказания он получил 14 суток ареста. Но в действиях мужчины усмотрели более тяжкий состав. Его привлекли к ответственности по уголовной статье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Металлургический райсуд Челябинска 22 октября вынес приговор цыгану Руслану Панченкову, угрожавшему отрезать язык учителю школы. Его признали виновным и назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. «Суд приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы. Также ему запретили посещать детские учреждения», — передает корреспондент «31 канала» из зала суда. Панченков полностью признал вину и в который раз принес извинения преподавателю. Дело рассмотрели в особом порядке. Инцидент в школе произошел 19 сентября. Панченков с другом пришел в школу №71 разбираться по поводу замечания, сделанного его ребенку. Разговор, если это можно так назвать, был записан одним из школьников. Панченков не стеснялся в выражениях. Итогом такого общения стала госпитализация учительницы и задержание мужчины. На Панченкова составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. В качестве наказания он получил 14 суток ареста. Но в действиях мужчины усмотрели более тяжкий состав. Его привлекли к ответственности по уголовной статье.