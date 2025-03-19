Трамп: Путин проявил в разговоре твердость и силу

Американский лидер Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта. Президент США назвал российского главу твердым и сильным человеком. Об этом он заявил в интервью журналистам.
«Путин проявил себя твердым и сильным [человеком], каким он и является», — заявил Трамп. Его слова приводит The Washington Examiner.
Помимо этого, президент США заявил, что состоявшийся телефонный разговор был «очень хорошим». По его словам, Путин «серьезно настроен положить» конец украинскому конфликту.
В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с 30-дневным прекращением огня на Украине и условиями для предотвращения дальнейшей эскалации. Путин согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от атак на объекты энергетической инфраструктуры и дал соответствующий приказ.
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