Трамп: Путин проявил в разговоре твердость и силу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим»
Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим» Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Американский лидер Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта. Президент США назвал российского главу твердым и сильным человеком. Об этом он заявил в интервью журналистам.

«Путин проявил себя твердым и сильным [человеком], каким он и является», — заявил Трамп. Его слова приводит The Washington Examiner.

Помимо этого, президент США заявил, что состоявшийся телефонный разговор был «очень хорошим». По его словам, Путин «серьезно настроен положить» конец украинскому конфликту.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с 30-дневным прекращением огня на Украине и условиями для предотвращения дальнейшей эскалации. Путин согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от атак на объекты энергетической инфраструктуры и дал соответствующий приказ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский лидер Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта. Президент США назвал российского главу твердым и сильным человеком. Об этом он заявил в интервью журналистам. «Путин проявил себя твердым и сильным [человеком], каким он и является», — заявил Трамп. Его слова приводит The Washington Examiner. Помимо этого, президент США заявил, что состоявшийся телефонный разговор был «очень хорошим». По его словам, Путин «серьезно настроен положить» конец украинскому конфликту. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с 30-дневным прекращением огня на Украине и условиями для предотвращения дальнейшей эскалации. Путин согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от атак на объекты энергетической инфраструктуры и дал соответствующий приказ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...