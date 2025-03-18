Завершился второй за год телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом. Он продлился около двух с половиной часов.
Главы государств затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы участники конфликта не атаковали энергетические объекты друг друга. URA.RU публикует главные тезисы с прошедшего разговора.
Путин отметил стремление Трампа сохранить жизни
В ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, российский президент выразил благодарность американскому коллеге за его стремление к прекращению боевых действий. Он также отметил желание Трампа прекратить человеческие потери на Украине.
Мир на Украине должен быть долгосрочным
Кроме того, Владимир Путин подтвердил приверженность мирному разрешению конфликта и выразил готовность к тщательной проработке путей урегулирования вместе с американскими партнерами. Он подчеркнул, что любое решение должно быть комплексным, устойчивым и долгосрочным, а также учитывать первопричины кризиса и законные интересы России в области безопасности.
Киев должен пойти на определенные шаги...
По поводу предложения Трампа о 30-дневном перемирии, Путин указал на необходимость эффективного контроля за прекращением огня, остановку принудительной мобилизации на Украине и перевооружение ВСУ. Также были выражены опасения по поводу недоговороспособности киевского режима, который уже нарушал достигнутые соглашения.
...как и Запад
Российский лидер также подчеркнул, что для предотвращения эскалации украинского конфликта также необходимо полностью прекратить иностранную военную помощь Украине. В том числе — предоставление ей разведывательных данных.
Президенты в целом подтвердили намерение продолжить работу по урегулированию ситуации на Украине, включая создание экспертных групп из России и США для дальнейшей работы над предложениями Трампа. Кроме того, было достигнуто соглашение о начале переговоров по инициативе безопасности судоходства в Черном море.
Трамп попросил сохранить жизни бойцам ВСУ в Курской области
В ответ на обращение Трампа о сохранении жизней окруженным в Курской области украинским военнослужащим, Путин заявил о готовности обеспечить им жизнь и достойное обращение в случае сдачи в плен. Российский глава также сообщил о запланированном на 19 марта обмене пленными между российской и украинской сторонами в количестве 175 человек с каждой стороны, а также о передаче 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.
Украина и Россия перестанут атаковать энергообъекты друг друга
Путин также положительно отреагировал на предложение Трампа о взаимном отказе Киева и Москвы от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Президент уже отдал соответствующую команду российским военным.
Затронули и международную обстановку
Владимир Путин и Дональд Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности.
США и РФ проведут совместные хоккейные матчи
В завершение переговоров Дональд Трамп поддержал предложение Путина организовать ряд хоккейных матчей. Они пройдут между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
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