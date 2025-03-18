18 марта 2025

Уголовное дело главы отдела миграции УМВД Сургута передано свердловским следователям

Дело начальницы миграции из ХМАО Карамовой передали в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело начальницы миграции из ХМАО Карамовой передали в Екатеринбург
Дело начальницы миграции из ХМАО Карамовой передали в Екатеринбург Фото:

Уголовное дело начальницы управления миграции УМВД Сургута Людмилы Карамовой, обвиняемой в коррупции и организации ОПГ, передано из Следственного комитета ХМАО в Главное следственное управление №4 Екатеринбурга. По данным источника, это сделано для того, чтобы избежать возможной аффилированности фигурантов и местных правоохранительных органов.

«С Карамовой дело передали из СК Ханты-Мансийского округа в главное следственное управление Екатеринбурга №4. Вероятно, из-за аффилированности», — сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. В СК ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Карамову и ее сообщников подозревают в легализации более тысячи иностранцев и получении взяток в особо крупном размере. Все фигуранты находятся под домашним арестом. В УМВД ХМАО заявили, что при подтверждении вины сотрудница будет уволена «по отрицательным основаниям».

Ранее URA.RU писало, что глава ведомства Михаил Мокшин взял расследование под личный контроль, перенеся его в Ханты-Мансийск. Причиной стали попытки противодействия со стороны фигурантов

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Уголовное дело начальницы управления миграции УМВД Сургута Людмилы Карамовой, обвиняемой в коррупции и организации ОПГ, передано из Следственного комитета ХМАО в Главное следственное управление №4 Екатеринбурга. По данным источника, это сделано для того, чтобы избежать возможной аффилированности фигурантов и местных правоохранительных органов. «С Карамовой дело передали из СК Ханты-Мансийского округа в главное следственное управление Екатеринбурга №4. Вероятно, из-за аффилированности», — сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. В СК ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Карамову и ее сообщников подозревают в легализации более тысячи иностранцев и получении взяток в особо крупном размере. Все фигуранты находятся под домашним арестом. В УМВД ХМАО заявили, что при подтверждении вины сотрудница будет уволена «по отрицательным основаниям». Ранее URA.RU писало, что глава ведомства Михаил Мокшин взял расследование под личный контроль, перенеся его в Ханты-Мансийск. Причиной стали попытки противодействия со стороны фигурантов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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