Уголовное дело главы отдела миграции УМВД Сургута передано свердловским следователям

Уголовное дело начальницы управления миграции УМВД Сургута Людмилы Карамовой, обвиняемой в коррупции и организации ОПГ, передано из Следственного комитета ХМАО в Главное следственное управление №4 Екатеринбурга. По данным источника, это сделано для того, чтобы избежать возможной аффилированности фигурантов и местных правоохранительных органов.
«С Карамовой дело передали из СК Ханты-Мансийского округа в главное следственное управление Екатеринбурга №4. Вероятно, из-за аффилированности», — сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. В СК ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Карамову и ее сообщников подозревают в легализации более тысячи иностранцев и получении взяток в особо крупном размере. Все фигуранты находятся под домашним арестом. В УМВД ХМАО заявили, что при подтверждении вины сотрудница будет уволена «по отрицательным основаниям».
Ранее URA.RU писало, что глава ведомства Михаил Мокшин взял расследование под личный контроль, перенеся его в Ханты-Мансийск. Причиной стали попытки противодействия со стороны фигурантов
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