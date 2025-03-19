«Проверено на себе»: в Кургане журналисты URA.RU протестировали картошку из Египта за 190 рублей

В курганских магазинах появился молодой картофель из Египта по самой высокой цене — 180-190 рублей за килограмм. Курганская редакция URA.RU закупила египетский картофель и сравнила с корнеплодами в других ценовых категориях из разных сетевых магазинов приготовив три разных блюда.
«По результатам теста каждый вид корнеплода чем-то отличился и оказался лучше остальных», — резюмировал журналист. В гипермаркете «Лента» был закуплен картофель из Египта по 180 рублей, другой картофель — в супермаркете «Магнит» по 80 рублей и в гипермаркете низких цен «Маяк» по 45 рублей за килограмм.
Затем трое журналистов приступили к приготовлению блюд из приобретенных продуктов. Они решили испытать корнеплоды, приготовив три различных блюда: картофель фри, пюре и жареный картофель. Шесть человек попробовали каждое из приготовленных блюд, не зная о том, какой картофель был использован. Затем каждый из участников теста проголосовал за понравившийся готовый продукт.
Египетский картофель оказался удобен в чистке. Он ровный, мытый, правильной формы, легко чистится, но выглядит бледным, водянистым, отметили журналисты. С этим мнением согласились все, кто его готовил вне зависимости от блюда. Из «Маяка» корнеплоды были грязными, мелкими и неровными, а из «Магнита» — пыльные, крупные, с небольшими неровностями клубни.
Картофель «фри»
«При приготовлении картофеля фри удобнее было использовать египетскую. Она крупная, легко чистилась, так как кожица тонкая. Бруски получились длинными. При этом по итогу картошка не получилась хрустящей, а почти сразу стала мягкой», — поделилась впечатлением Татьяна Андреева.
Картофель из «Маяка», по наблюдениям Андреевой, лучше подошел для приготовления картофеля фри, хотя его было трудно чистить из-за ростков и мягкости. Однако после жарки он стал сухим и жестким. Картошка из «Магнита» показала средние результаты по удобству очистки и качеству готового блюда. По результатам испытаний, проведенных редакцией URA.RU, наибольшее предпочтение было отдано картофелю фри, приобретенному в гипермаркете «Лента», происходящему из Египта.
Картофельное пюре
«Разница между всеми картошками на самом деле есть. Египетская более белая, даже пюре получается бледным. По вкусу она чуть более сладкая. Особенность еще в том, что ее легче всего чистить», — рассказала журналист Кристина Чепынина. Картофель из «Маяка» Кристину немного разочаровал. «Его чистить сложнее и много „глазок“. „Магнит“ — средний: его тоже легко чистить, и вкус такой… простой. По времени варки они все одинаковы, разницы не заметила», — поделилась журналист. Журналисты URA.RU провели тестирование, в результате которого картофель, приобретенный в сети магазинов «Магнит», был признан лучшим для приготовления картофельного пюре.
Жареный картофель
«Египетский картофель был почищен, нарезан и отправлен жариться на сковороду в два счета», — отметила журналист Ярослава Махова. На раскаленной сковороде сложно было понять, готов ли продукт: снаружи она быстро румянилась, а внутри оставалась бледной и полупрозрачной, с характерной консистенцией. «Как сырая», — объяснила журналист.
Картошка из «Маяка» оказалась более подходящей для жарки. По мере готовки можно было заметить не только как подрумянились кусочки, но и как они меняли свою консистенцию. Картофель из «Магнита» ничем не отличился. «Средний во всех качествах. Также и в цене», — добавила журналист. По итогам тестирования, проведенного редакцией URA.RU, картошка из магазина «Маяк», стоимостью 45 рублей за килограмм, получила наивысшее количество голосов среди жареного картофеля.
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