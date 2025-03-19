Трамп озвучил сроки полного прекращения огня на Украине

Полное прекращение огня на территории Украины произойдет в скором времени. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Следующим шагом будет полное прекращение огня и соглашение. <...> Я думаю, что это произойдет довольно быстро», — рассказал Трамп в интервью Washington Examiner. Он отметил, что необходимо достичь согласия между обеими сторонами — Россией и Украиной.
Ранее Алексей Чепа, занимающий должность первого заместителя председателя комитета Госдумы, рассказал, что в ходе переговоров между Россией и США в Джидде может быть поднят вопрос о частичном прекращении огня. Он отметил, что существует ряд неясностей относительно механизмов контроля за соблюдением условий перемирия, передает RT.
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