Трамп озвучил сроки полного прекращения огня на Украине

Трамп: полное прекращение огня на Украине произойдет скоро
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Трамп отметил, что для полного прекращения огня необходимо согласие России и Украины
Трамп отметил, что для полного прекращения огня необходимо согласие России и Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Полное прекращение огня на территории Украины произойдет в скором времени. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Следующим шагом будет полное прекращение огня и соглашение. <...> Я думаю, что это произойдет довольно быстро», — рассказал Трамп в интервью Washington Examiner. Он отметил, что необходимо достичь согласия между обеими сторонами — Россией и Украиной.

Ранее Алексей Чепа, занимающий должность первого заместителя председателя комитета Госдумы, рассказал, что в ходе переговоров между Россией и США в Джидде может быть поднят вопрос о частичном прекращении огня. Он отметил, что существует ряд неясностей относительно механизмов контроля за соблюдением условий перемирия, передает RT.

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Полное прекращение огня на территории Украины произойдет в скором времени. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «Следующим шагом будет полное прекращение огня и соглашение. <...> Я думаю, что это произойдет довольно быстро», — рассказал Трамп в интервью Washington Examiner. Он отметил, что необходимо достичь согласия между обеими сторонами — Россией и Украиной. Ранее Алексей Чепа, занимающий должность первого заместителя председателя комитета Госдумы, рассказал, что в ходе переговоров между Россией и США в Джидде может быть поднят вопрос о частичном прекращении огня. Он отметил, что существует ряд неясностей относительно механизмов контроля за соблюдением условий перемирия, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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