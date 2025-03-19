Продюсер озвучил сумму гонораров Надежды Бабкиной

Продюсер Дворцов: гонорары Бабкиной начинаются от 3 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Надежда Бабкина зарабатывает миллионы на корпоративах
Надежда Бабкина зарабатывает миллионы на корпоративах Фото:

Народная артистка РФ Надежда Бабкина за один корпоратив получает гонорар, на который можно купить квартиру в Астраханской области, откуда родом певица. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU озвучил цену за выступления звезды.

«Гонорары у Надежды Георгиевны стартуют от 3 миллионов рублей за концерт или выступление. Конечно, тут зависит от ряда дополнительных факторов: город, формат, заказчик. В среднем у нее по два таких мероприятия в месяц. Заказывают выступления чиновники и состоятельные люди», — пояснил продюсер.

В целом, Надежда Бабкина зарабатывает очень хорошо, отличная у нее и пенсия. Артистка может себе позволить содержать не только себя и близких, но и молодых избранников, романы с которыми ей постоянно приписывают. Однако, по словам Дворцова, Бабкина не встречается со своим пиар-директором Сергеем Рябовым. «Это точно фейк, могу опровергнуть эту информацию», — отрезал продюсер.

Последние «официальные» отношения Бабкиной были с 44-летним Евгением Горшечковым (псевдоним — Гор). Будущие возлюбленные познакомились в 2003 году в Саратове на конкурсе молодых исполнителей.

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Народная артистка РФ Надежда Бабкина за один корпоратив получает гонорар, на который можно купить квартиру в Астраханской области, откуда родом певица. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU озвучил цену за выступления звезды. В целом, Надежда Бабкина зарабатывает очень хорошо, отличная у нее и пенсия. Артистка может себе позволить содержать не только себя и близких, но и молодых избранников, романы с которыми ей постоянно приписывают. Однако, по словам Дворцова, Бабкина не встречается со своим пиар-директором Сергеем Рябовым. «Это точно фейк, могу опровергнуть эту информацию», — отрезал продюсер. Последние «официальные» отношения Бабкиной были с 44-летним Евгением Горшечковым (псевдоним — Гор). Будущие возлюбленные познакомились в 2003 году в Саратове на конкурсе молодых исполнителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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