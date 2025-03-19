Продюсер озвучил сумму гонораров Надежды Бабкиной

Народная артистка РФ Надежда Бабкина за один корпоратив получает гонорар, на который можно купить квартиру в Астраханской области, откуда родом певица. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU озвучил цену за выступления звезды.
«Гонорары у Надежды Георгиевны стартуют от 3 миллионов рублей за концерт или выступление. Конечно, тут зависит от ряда дополнительных факторов: город, формат, заказчик. В среднем у нее по два таких мероприятия в месяц. Заказывают выступления чиновники и состоятельные люди», — пояснил продюсер.
В целом, Надежда Бабкина зарабатывает очень хорошо, отличная у нее и пенсия. Артистка может себе позволить содержать не только себя и близких, но и молодых избранников, романы с которыми ей постоянно приписывают. Однако, по словам Дворцова, Бабкина не встречается со своим пиар-директором Сергеем Рябовым. «Это точно фейк, могу опровергнуть эту информацию», — отрезал продюсер.
Последние «официальные» отношения Бабкиной были с 44-летним Евгением Горшечковым (псевдоним — Гор). Будущие возлюбленные познакомились в 2003 году в Саратове на конкурсе молодых исполнителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.