Раскрыт размер пенсии Надежды Бабкиной

Певица Надежда Бабкина получает очень приличную пенсию, которая складывается из ряда факторов. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов.
«Как правило у звездных, так сказать, пенсионеров пенсия в районе 30 тысяч рублей. Но тут важно учитывать еще выслуги лет, есть ли звания. В зависимости от этого и считается общая сумма. Точную цифру мы, конечно, не знаем, но в целом можно говорить о том, что Надежда Георгиевна получает около 70-80 тысяч рублей», — пояснил продюсер.
Бабкина, которой 19 марта исполнилось 75 лет, имеет звание народной артистки Российской Федерации, которое ей присвоили в 1992 году. Доплата к этому званию для артистов-москвичей в 2024 году составляла 39 767 рублей. В этом году пенсии, как и выплаты, индексировались.
Сама задорная народница раньше признавалась и жаловалась журналистам: «копеечной» пенсии ей не хватает. А все потому, что Бабкина содержит не только себя, но и родных. Она честно говорила, что у нее «много голодных ртов», а также значительная статья расходов — содержание особняка на Рублевке. Кроме того, Бабкина оплачивает учебу внуков Георгия, Веры и Марфы. Только на них уходит более миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.