Раскрыт размер пенсии Надежды Бабкиной

Продюсер Дворцов: Надежда Бабкина получает пенсию около 80 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Надежда Бабкина содержит своих близких
Надежда Бабкина содержит своих близких Фото:

Певица Надежда Бабкина получает очень приличную пенсию, которая складывается из ряда факторов. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов.

«Как правило у звездных, так сказать, пенсионеров пенсия в районе 30 тысяч рублей. Но тут важно учитывать еще выслуги лет, есть ли звания. В зависимости от этого и считается общая сумма. Точную цифру мы, конечно, не знаем, но в целом можно говорить о том, что Надежда Георгиевна получает около 70-80 тысяч рублей», — пояснил продюсер.

Бабкина, которой 19 марта исполнилось 75 лет, имеет звание народной артистки Российской Федерации, которое ей присвоили в 1992 году. Доплата к этому званию для артистов-москвичей в 2024 году составляла 39 767 рублей. В этом году пенсии, как и выплаты, индексировались.

Сама задорная народница раньше признавалась и жаловалась журналистам: «копеечной» пенсии ей не хватает. А все потому, что Бабкина содержит не только себя, но и родных. Она честно говорила, что у нее «много голодных ртов», а также значительная статья расходов — содержание особняка на Рублевке. Кроме того, Бабкина оплачивает учебу внуков Георгия, Веры и Марфы. Только на них уходит более миллиона рублей.

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Певица Надежда Бабкина получает очень приличную пенсию, которая складывается из ряда факторов. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов. Бабкина, которой 19 марта исполнилось 75 лет, имеет звание народной артистки Российской Федерации, которое ей присвоили в 1992 году. Доплата к этому званию для артистов-москвичей в 2024 году составляла 39 767 рублей. В этом году пенсии, как и выплаты, индексировались. Сама задорная народница раньше признавалась и жаловалась журналистам: «копеечной» пенсии ей не хватает. А все потому, что Бабкина содержит не только себя, но и родных. Она честно говорила, что у нее «много голодных ртов», а также значительная статья расходов — содержание особняка на Рублевке. Кроме того, Бабкина оплачивает учебу внуков Георгия, Веры и Марфы. Только на них уходит более миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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