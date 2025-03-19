Прокуратура внесла предостережение главе АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» (АПИСО) Илье Пачкаю, который и так испытывает определенные трудности с продлением контракта. Как стало известно URA.RU, вопросы у надзорных органов возникли из-за нарушения законодательства о защите конкуренции, а также в сфере закупок.
Годовой контракт с Пачкаем истек еще в начале февраля, после ему продлили его лишь временно — на один месяц. Основной причиной задержки в принятии решения о продлении полномочий Пачкая называют серьезные претензии со стороны прокуратуры. Установлено, что агентство не публиковало информацию о закупках и их итогах на электронных площадках в 2024 году, ссылаясь на внутреннее положение о закупках.
Действия организации нарушили права потенциальных участников закупок, создав ограничения конкуренции, следует из документа, копия которого имеется в распоряжении агентства. И теперь прокуратура оставляет за собой право обратиться в Федеральную антимонопольную службу и в суд, чтобы привлечь агентство к ответственности за нарушения.
В прокуратуре настаивают, что АНО является организацией с государственным участием и должно руководствоваться законодательством, регулирующим деятельность таких компаний. Учредителями агентства выступают региональные власти, а его деятельность финансируется за счет государственных субсидий.
Вопросы также возникают к министру инвестиций и развития региона Вадиму Третьякову, который курирует деятельность агентства и считается покровителем Ильи Пачкая. Собеседники URA.RU задаются вопросом, почему руководитель мининвеста, в чьем ведении находится АПИСО, не проанализировал риски и не дал поручение на устранение нарушений в сфере закупок за год работы Пачкая в должности.
Аналогичные вопросы возникли и к замгубернатора Дмитрию Ионину, который возглавляет Наблюдательный совет агентства. Хотя последний, по слухам, как раз недоволен действиями Пачкая и даже инициировал привлечение того к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, нарекания поступают и со стороны предпринимателей, которые жалуются на отсутствие прозрачности в работе агентства. Многие из них не знают, как предложить свои услуги, например, для участия в застройке стендов на таких крупных мероприятиях, как выставка «Иннопром».
Илья Пачкай в беседе с корреспондентом заявил: претензии прокуратуры касаются не прозрачности закупок, а изменения нормативной базы по требованиям к организации закупок в отношении всех автономных некоммерческих организаций. «Нами будут обеспечены все необходимые требования для соответствия новой нормативной базе. По срокам точно не скажу, но мы уже приступили», — прокомментировал он.
АПИСО — посредник между бизнесом, банками, ресурсоснабжающими и властными структурами, ежегодно агентство получает из областного бюджета субсидии на сотни миллионов рублей. Так, в 2024-м — 705 млн, в бюджете на 2025-й указана сумма почти в 600 млн.
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