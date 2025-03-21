Кольца Сатурна исчезнут 23 марта 2025: астролог — о последствиях

На Земле 23 марта произойдет редкое астрономическое явление — полностью исчезнут кольца Сатурна. Это уникальное событие случается раз один раз в четверть века. Что это за явление, почему оно происходит, как оно влияет на человека и что нельзя делать 23 марта 2025 — в материале URA.RU
Что такое исчезновение колец Сатурна
Примерно раз в 15 лет жители Земли могут наблюдать удивительное астрономическое явление — визуальное «исчезновение» колец Сатурна. Это происходит не потому, что кольца действительно куда-то пропадают, а из-за особенностей орбитального движения Сатурна и нашего положения относительно этой планеты.
Сатурн, как и Земля, вращается вокруг Солнца. Один оборот Сатурна (сатурнианский год) длится около 30 земных лет. Дважды за этот период Земля оказывается в одной плоскости с кольцами Сатурна. В этот момент мы видим кольца не «плашмя», а «с ребра».
Кольца Сатурна, несмотря на свою огромную протяженность, тонкие. Их толщина составляет, по разным оценкам, от 10 до 30 метров. А расстояние от Земли до Сатурна — более миллиарда километров. Поэтому, когда мы смотрим на кольца «с ребра», они становятся практически невидимыми даже в самые мощные телескопы. Создается иллюзия, что кольца исчезли.
Можно ли увидеть исчезновение колец Сатурна
Нет, наблюдать за исчезновением колец 23 марта 2025 года не получится. Причина — в положении Солнца — Сатурн будет находиться слишком близко к нему на небе.
Как исчезновение колец Сатурна влияет на человека
Исчезновение колец Сатурна — это скорее астрономическое, чем астрологическое явление. «Сам факт того, что мы с Земли не будем видеть этих колец, он особо ни на что не влияет», — объяснил URA.RU астролог Борис Зак. Однако в этот период действует коридор затмений и ретроградный Меркурий, которые могут влиять на человека. Поэтому от некоторых планов в эти дни лучше отказаться.
Что можно и нельзя делать в этот день
В этот день лучше не начинать новые дела, а вернуться к старым, которые по каким-то причинам были отложены, и возобновить работу над ними с новой силой, посоветовал Зак.
Также стоит учесть, что 23 марта приходится на 24-е лунные сутки, которые, несмотря на убывающую Луну, наполнены энергией, добавил специалист.
«В этот день Луна находится в Козероге. Козерог — он тоже про систематизацию дел. И более того, управитель Козерога — это Сатурн, о котором у нас, собственно, речь и идет. Поэтому самое время решать разные вопросы, заниматься умственной работой, требующей концентрации, анализа, глубокого погружения», — отметил астролог.
Кроме того, Сатурн в этот день образует благоприятный аспект (секстиль) с Ураном, что, по словам эксперта, «дает нам прилив энергии, инициативность, дает возможность воплотить в жизнь какие-то новые оригинальные идеи».
Когда в следующий раз произойдет исчезновение колец Сатурна
Исчезновение колец Сатурна произойдет дважды в 2025 году: 23 марта и 26 ноября. При этом осеннее исчезновение, в отличие от осеннего, будет более заметным и удобным для наблюдения.
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