Фатальный коридор затмений 14 марта 2025: что можно и нельзя делать

Коридор затмений с 14 по 29 марта 2025 года называют фатальным. В этот период возможны кардинальные трансформации и изменения в жизни многих людей. Однако это одно из самых красивых астрологических явлений, наблюдать за которым смогут жители нескольких регионов России. Астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак в беседе с URA.RU рассказал чем опасен коридор затмений, какие произойдут изменения, что можно и нельзя делать в этот период.
Что такое коридор затмений
«Коридор затмений — это отрезок времени, который находится между лунным и солнечным затмениями. В марте лунное затмение нас ждет 14 марта, а солнечное — 29-го марта», — рассказал Борис Зак.
Само затмение — это астрономическое событие, при котором одно небесное тело закрывает собой свет от другого. В течение года бывает от двух до четырех коридоров затмений, и это зависит от того, как часто Луна и Земля оказываются на одной линии. На 2025 год выпало два коридора затмений: весной — с 14 по 29 марта и осенью — с 7 по 21 сентября.
Как коридор затмений влияет на жизнь людей
Коридор затмений характерен тем, что в этот период повышается вероятность резких изменений в жизни. Причем, это значимые для человека изменения, которые несут долгосрочный характер, рассказал астролог.
Борис Зак отметил, что также в этот период вылезают наружу незавершенные дела и старые проблемы. Напоминают о себе и старые знакомые. «Это же влияние характерно и для периода ретроградного Меркурия, который начнется 15 марта.
А значит, вероятность появления старых проблем и всяческих поломок техники возрастает в несколько раз», — заявил эксперт. По его словам, важно в период коридора затмений следить за знаками судьбы: именно в этот период случайности будут неслучайными.
На что повлияет Лунное затмение 14 марта 2025
Лунное затмение произойдет в знаке Девы, которая отвечает за здоровье, общение с коллегами и внимание к деталям, рассказал Борис Зак. По его словам, именно поэтому в этот период можно ожидать, в этот период возобновятся прежние заболевания и знакомые, которых давно не видели.
При этом начнут появляться мелкие проблемы, однако их может быть очень много. «Так что можно ожидать, что о себе дадут знать старые болячки, старые друзья, а проблемы будут вылезать мелкие, но в большом количестве», — отметил эксперт.
На что повлияет Солнечное затмение 29 марта 2025
Солнечное затмение пройдет в знаке Овна. Этот знак зодиака импульсивен, а также отвечает за наше «Я», отметил астролог. По его словам, именно поэтому в этот период повышается вероятность допустить ошибки из-за решительных и импульсивных действий.
Эксперт рекомендует тщательно обдумывать свои решения, а лучше отложить их принятие на более благоприятный период. Также специалист не рекомендует в период Солнечного затмения проводить эксперименты над своей внешностью.
Что нельзя делать в период коридора затмений
Астролог Борис Зак не рекомендует в период коридора затмений принимать важные решения. «Не принимаем важных решений и не подписываем важных бумаг. Иначе это может неизвестно как для нас повернуться», — предупредил эксперт.
В это время специалисты не советуют проводить медицинские операции, совершать финансовые транзакции, такие как займы или возвраты денег, оформлять кредиты, расторгать трудовые контракты или подавать заявления о разводе. Рекомендуется уделить это время домашним обязанностям, порядку в документации и восстановлению эмоционального равновесия.
Что можно делать в период коридора затмений
В это время астролог рекомендует сохранять спокойствие и заниматься самоанализом. По его словам, в период коридора затмений важно обратить внимание на свое состояние и здоровье, поэтому нужно проявить заботу о себе. Также специалист советует развивать свою духовность и не сопротивляться переменам, которые с большой вероятностью произойдут в это время.
«Также этот коридор затмений совпадает с периодом ретроградной Венеры и ретроградного Меркурия. То есть во второй половине марта нас ждет очень сложный период, который лучше всего провести тише воды, ниже травы. Иначе мы рискуем наломать дров как сейчас, так и год вперед», — сообщил астролог Борис Зак.
Где можно увидеть лунное затмение 14 марта 2025
Полное лунное затмение произойдет 14 марта 2025 года. Это будет самое длительное затмение в году — примерно 65 минут. Затмение можно будет увидеть в Северном полушарии, в том числе на территории России, с некоторых регионах Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Однако условия видимости затмения будут зависеть от местного времени и расположения Луны относительно горизонта.
Полное лунное затмение 14 марта 2025 года пройдет в несколько этапов:
- Полутеневая фаза начнется: 09:26 UTC (12:26 по мск)
- Полная фаза: с 09:57 до 10:02 UTC (12:57–13:02 по мск)
- Полутеневая фаза завершится: 10:31 UTC (13:31 по мск).
В России увидеть затмение можно будет только в нескольких регионах и в определенное время. В европейской части России лучше наблюдать за Луной до рассвета 14 марта, так как пик затмения (12:57–13:02 по Москве) увидеть не получится. С территории России можно будет увидеть только завершающие полутеневые фазы затмения на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области, сообщили на сайте «Московского планетария».
На Дальнем Востоке затмение начнется в 19:26 по местному времени, а полная фаза продлится с 19:57 до 20:02. Те, кто не смогут увидеть затмение своими глазами могут наблюдать за этим астрономическим событием в онлайн-трансляции, которые проводит, например, НАСА.
Где можно увидеть солнечное затмение 29 марта 2025
Солнечное затмение произойдет 29 марта и продлится четыре часа.
- Начало затмения 8:50 UTC (11:50 по мск)
- Максимум затмения 10:50 UTC (13:47 по мск)
- Завершение затмения 12:43 UTC (15:43 по мск)
Затмение будет видно в Северной Америке и в Атлантическом океане. Наибольшая фаза затмения на Земле будет видна на восходе Солнца в акватории Гудзонова залива. Наибольшая фаза затмения, видимая в материковой России, будет наблюдаться в 14:44 мск на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области. Фазы затмения будут наблюдаться на Европейской территории России, а также в Западной Сибири, Санкт-Петербурге и Москве.
Как безопасно наблюдать за затмением
Самостоятельное наблюдение за лунным затмением абсолютно безопасно, однако при солнечном затмении можно повредить сетчатку глаза. Поэтому, чтобы не заработать ожог, можно использовать специальные очки, маску для сварки или закопченное стекло.
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