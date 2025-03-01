Коридор затмений, ретроград планет и исчезновение колец Сатурна: чего ожидать в марте 2025

В марте 2025 года ожидаются несколько важные астрологических явлений — ретроградное движение Меркурия и Венеры, коридор затмений и исчезновение колец Сатурна. В беседе с URA.RU астрологи рассказали, как это повлияет на нашу жизнь, что можно и нельзя делать в этот период.
Ретроградный Меркурий в марте 2025
Ретроградное движение Меркурия начнется 15 марта и продлится до 15 апреля. Это астрономическое явление, при котором с Земли создается впечатление, что планета Меркурий начинает двигаться по своей орбите в обратном направлении.
Период ретроградного Меркурия является удачен для завершения старых проектов и освобождения от долговременных обязательств, рассказала астролог и специалист по фэн-шуй Ирина Березовская в беседе с URA.RU. По ее словам, это время идеально для того, чтобы приступить к задачам, отложенным ранее, и в целом привести в порядок текущие дела.
«Также это хорошая возможность возродить старые контакты, которые были забыты, но могут оказаться ценными. Такой подход позволяет освободить энергию, ранее затрачиваемую на нерешенные вопросы, и направить ее на более продуктивные цели», — отметила Березовская. Она также добавила, что данный период благоприятствует тщательному анализу прошлых событий.
Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия
В это время лучше не начинать новых проектов, так как вероятны срывы, задержки и непредвиденные препятствия, заявила астролог. Кроме того, могут происходить встречи с людьми, которых давно не видели. «Во время ретроградного Меркурия часто возникают встречи со старыми знакомыми, и не всегда такими, которых бы вы желали видеть снова. Важно сразу же четко установить личные границы, если вы не заинтересованы в возобновлении общения», — считает Березовская.
Ретроградная Венера в марте 2025
Ретроградное движение Венеры начнется 2 марта и продлится до 19 апреля. Эта планета отвечает за любовь и финансы, и ее ретроград случается редко — лишь раз в полтора года.
Астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак в беседе с URA.RU рассказал, что Венера отвечает за сферы отношений и финансов, и поэтому в этот период вероятны разводы, разрывы длительных отношений. В финансовой сфере вероятны потери больших сумм денег из-за необдуманных решений.
С 2 по 26 марта Венера будет находиться в знаке Овна. Борис Зак подчеркнул, что пребывание планеты в данном знаке зодиака придает людям импульсивность и энергичность, что в свою очередь увеличивает вероятность принятия спонтанных решений.
С 27 марта по 19 апреля Венера будет находиться в ретроградном движении в зодиакальном знаке Рыб. Астролог утверждают, что Рыбы ассоциируются с тайнами и мистическими аспектами жизни. В связи с этим, в период ретроградной Венеры у людей может возникнуть стремление скрыть информацию о своих финансах и личных отношениях.
Что нельзя делать в период ретроградной Венеры
Борис Зак советует избегать новых знакомств, проведения свадеб, разводов и принятия критически важных личных решений в это время. Он также предостерегает от инвестирования в новые проекты в период ретроградного движения Венеры.
Коридор затмений в марте 2025
Весной 2025 года лунное затмение наступит 14 марта, а солнечное последует 29 марта. Затмение представляет собой астрономическое явление, когда одно небесное тело перекрывает свет от другого. Хотя наиболее известными являются солнечные и лунные затмения, подобные события могут происходить также и с планетами, их спутниками, а также звездами.
За год обычно происходит от двух до четырех таких коридоров затмений. Их количество зависит от того, насколько часто Луна и Земля выстраиваются на одной линии. Это случается нечасто, так как орбита Луны наклонена относительно орбиты Земли примерно на пять градусов.
Где можно увидеть затмение с 14 по 29 марта
14 марта произойдет первое в 2025 году полное лунное затмение. С территории России увидеть его не удастся. Наблюдать его смогут жители северной части России, Европы, Азии, северо-запада Африки, Северной Америки, севера Южной Америки. Сильнее всего Луна будет закрыта в 06:58 UTC (09:58 по Москве). А вот солнечное затмение 29 марта будет видно в России, лучше всего — на севере. Это будет частичное затмение.
Что можно и нельзя делать в период затмений
Астрологи утверждают, что период не подходит для принятия значимых решений. В течение этих двух недель не рекомендуют проводить операции, связанные со здоровьем, брать или возвращать деньги, оформлять кредиты, увольняться, подавать на развод. В этот период лучше заняться домашними делами, перебрать документы, посвятить время восстановлению душевного баланса.
Исчезновение колец Сатурна в марте 2025
В марте 2025 года состоится необычное астрономическое событие, когда кольца Сатурна станут практически невидимыми. Это обусловлено уникальным расположением Земли и Сатурна на их орбитах, что происходит примерно каждые 13-15 лет. 23 марта 2025 года плоскость колец Сатурна окажется на одной линии с Солнцем, поэтому их нельзя будет увидеть.
В это время можно наблюдать за спутниками Сатурна, которые обычно остаются в тени его ярких колец. Невидимыми кольца Сатурна останутся до 15 сентября. К 2030 году они достигнут максимальной видимости, после чего начнется обратный процесс. Астрологи называют этот период уникальным, так как в это время возможны колоссальные изменения и трансформации в различных сферах жизни.
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