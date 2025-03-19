Бастрыкин поручил расселить аварийный дом в Кунгуре

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Кунгуре Пермского края. Обращение оставила жительница дома по улице Солнечной. Она несколько лет испытывает нарушение своих жилищных прав.
«Женщина с семьей проживает в квартире, которая предоставлена ей по договору социального найма. Дом 1961 года постройки. Два года назад его признали непригодным для проживания, а год назад там и вовсе обвалилась опорная часть деревянных балок», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.
Суд обязал местную мэрию предоставить семье новое благоустроенное жилье вне очереди. Однако никаких действий до сих пор не последовало. Несмотря на аварийность, дом до сих пор не расселили. Многочисленные жалобы властям остались без ответа.
Председатель СК поручил краевому следкому возбудить уголовное дело и обеспечить расследование дома в кратчайшие сроки, с последующим направлением дела в суд. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.
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