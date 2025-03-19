Стали известны первые претенденты на пост губернатора Пермского края

Президиум региональныого политсотсовета партии «Единая Россия» в Пермском крае выдвинул две кандидатуры для участия в праймериз по выборам губернатора Прикамья. Как сообщает пресс-служба ЕР, это секретарь реготделения ЕР, глава Пермского края Дмитрий Махонин и экс-министр сельского хозяйства региона, депутат заксобрания Александр Козюков.
«Члены президиума приняли решение о проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидата на должность губернатора Пермского края. Был сформирован список кандидатов. В него вошли Козюков Александр Михайлович и Махонин Дмитрий Николаевич», — говорится в сообщении.
Александр Козюков — бывший глава Уинского района, с 2017 по 2019 год возглавлявший министерство сельского хозяйства региона. Он является членом президиума регионального политсовета и депутатом заксобрания.
Дмитрий Махонин в своем telegram-канале поблагодарил однопартийцев за доверие. «Мой выбор идти на второй срок поддержал президент России Владимир Владимирович Путин после нашей встречи в Кремле. Формирую программу, исходя из новых задач, поставленных передо мной главой государства и вами, уважаемые жители Прикамья», — отметил Махонин.
Предварительное голосование продлится примерно до конца мая. Кандидаты должны будут встретиться с 75% секретарей первичных отделений. Итоговое решение будет принято на конференции реготделения ориентировочно в середине июня.
На заседании президиума составили график встреч кандидатов с «первичками». Первая пройдет 16 апреля в Чернушке, потом 18 апреля — в Кудымкаре, 25 апреля — в Березниках, 29 апреля — в городе Перми. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение действующего губернатора Дмитрия Махонина на второй срок.
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