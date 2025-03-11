Песков: Путин поддерживает выдвижение Махонина на второй срок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Махонин получил одобрение президента
Махонин получил одобрение президента Фото:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы государства Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Отвечая на вопрос URA.RU в рамках конференц-колла, Песков отметил, что Путин поддерживает выдвижение Махонина на второй срок.

«Махонин сказал, что у него истекает срок полномочий, он хочет выставить свою кандидатуру в сентябре на выборах. По результатам работы Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина», — передает корреспондент URA.RU ответ Пескова на конференц-колле с журналистами.

Встреча Владимира Путина с Дмитрием Махониным прошла 10 марта. На ней Махонин отчитался развитии региона за пять лет. В случае победы, Махонин станет вторым губернатором в истории Прикамья, который задержится больше, чем на один срок.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы государства Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Отвечая на вопрос URA.RU в рамках конференц-колла, Песков отметил, что Путин поддерживает выдвижение Махонина на второй срок. «Махонин сказал, что у него истекает срок полномочий, он хочет выставить свою кандидатуру в сентябре на выборах. По результатам работы Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина», — передает корреспондент URA.RU ответ Пескова на конференц-колле с журналистами. Встреча Владимира Путина с Дмитрием Махониным прошла 10 марта. На ней Махонин отчитался развитии региона за пять лет. В случае победы, Махонин станет вторым губернатором в истории Прикамья, который задержится больше, чем на один срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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