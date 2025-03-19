Уолтц и Ушаков договорились о встрече стран в Эр-Рияде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уолтц заявил, что следующая встреча США и РФ пройдет в Эр-Рияде
Уолтц заявил, что следующая встреча США и РФ пройдет в Эр-Рияде Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В ближайшие дни пройдет встреча представителей России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщил советник по нацбезопасности США Майк Уолтц после телефонного разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым.

«Технические группы РФ и США встретятся в Эр-Рияде в „ближайшие дни“», — заявил Уолтц. Сообщение советник по нацбезопасности США опубликовал в соцсети X. По его словам, делегации обеих стран будут обсуждать реализацию и расширение частичного прекращения огня на Украине. Последняя встреча России и США также проходила в Эр-Рияде 18 февраля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие дни пройдет встреча представителей России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщил советник по нацбезопасности США Майк Уолтц после телефонного разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым. «Технические группы РФ и США встретятся в Эр-Рияде в „ближайшие дни“», — заявил Уолтц. Сообщение советник по нацбезопасности США опубликовал в соцсети X. По его словам, делегации обеих стран будут обсуждать реализацию и расширение частичного прекращения огня на Украине. Последняя встреча России и США также проходила в Эр-Рияде 18 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...