Уолтц и Ушаков договорились о встрече стран в Эр-Рияде

В ближайшие дни пройдет встреча представителей России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщил советник по нацбезопасности США Майк Уолтц после телефонного разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым.
«Технические группы РФ и США встретятся в Эр-Рияде в „ближайшие дни“», — заявил Уолтц. Сообщение советник по нацбезопасности США опубликовал в соцсети X. По его словам, делегации обеих стран будут обсуждать реализацию и расширение частичного прекращения огня на Украине. Последняя встреча России и США также проходила в Эр-Рияде 18 февраля.
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