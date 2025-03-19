Все военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совершили преступления против мирного населения в Курской области, понесут наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
Кроме того, глава государства объявил о завершении операции по разгрому противника в курском приграничье. В ходе заседания он также затронул вопросы, связанные с материальной поддержкой участников СВО, мерами по борьбе с коррупцией и экстремизмом, а еще обсудил ситуацию с крушением танкеров в Черном море. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.
Путин о ситуации в Курской области
Президент России объявил о завершении операций по уничтожению вооруженных формирований Украины в Курской области. По его словам, российские военные провели серию решительных и успешных операций, направленных на ликвидацию противника в данном регионе.
Наказание за преступления ВСУ
Путин также заявил, что украинские военнослужащие, а также иностранные наемники, действующие на территории Курской области, являются террористами. Он подчеркнул необходимость тщательного расследования их преступлений. Кроме того, российский лидер выразил мнение о том, что необходимо установить личности всех украинских карателей и тех, кто отдавал преступные приказы, для того чтобы они были привлечены к ответственности.
Дисциплина в армии
Глава государства также поручил Генеральной прокуратуре обеспечить меры по поддержанию воинской дисциплины в армии. Путин подчеркнул, что дисциплина является ключевым фактором для высокой боеготовности подразделений.
Выплаты бойцам СВО и жилье пострадавшим мирным жителям
Помимо этого, Владимир Путин поручил прокурорам обеспечить оперативное предоставление временного или постоянного жилья всем гражданам, пострадавшим от атак ВСУ. Президент подчеркнул необходимость своевременной выплаты положенных средств и максимально быстрого решения вопросов с жильем.
Выплаты участникам СВО будут начисляться без заявления
На заседании президент РФ также сообщил, что в нескольких регионах страны при поддержке Генпрокуратуры внедрены инициативы по предоставлению выплат участникам СВО в беззаявительном порядке. По словам Путина, в том числе, были устранены пробелы в законодательстве РФ, касающиеся статуса участников добровольческих формирований. При этом обязанность получать справки о военной службе была возложена на органы социальной защиты.
Борьба с терроризмом и экстремизмом
Кроме того, Путин заявил о необходимости решительной борьбы с экстремизмом и терроризмом, а также с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Он поручил Генпрокуратуре РФ повысить защищенность объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей от террористических угроз.
Борьба с коррупцией
Президент России также поручил прокурорам внимательно следить за эффективностью трат на гособоронзаказ и нацпроекты, а также активно бороться с коррупцией. Он акцентировал особое внимание на важности выполнения поставленных задач для страны.
О крушении танкеров в Черном море
Российский лидер также высказался об крушении танкеров, перевозивших нефтепродукты в Керченском проливе. Путин заявил, что эта ситуация наглядно показывает, как халатность может привести к серьезным последствиям для человечества, окружающей среды и экономической стабильности.
Путин призвал обеспечить лекарствами россиян
Владимир Путин поручил Генпрокуратуре следить за законностью закупок для поликлиник и больниц. В том числе, обеспечить надзор за бесперебойным снабжением граждан лекарствами и квалифицированной медицинской помощью.
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