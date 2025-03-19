В МИД высказались о миротворцах на Украине

МИД: Россия не допустит дислокации миротворцев на Украине
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Размещение миротворцев на Украине приведет к боевому столкновению с Россией
Размещение миротворцев на Украине приведет к боевому столкновению с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Размещение на территории Украины военных подразделений других стран, включая миротворческие силы, является категорически неприемлемым для Российской Федерации. Об этом сообщает исполняющая обязанности руководителя Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооружённых сил других государств под любым „флагом“, будь то иностранные контингенты, военные базы или некие „миротворческие операции“» — заявила Жданова на 1101-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Ее слова опубликованы на сайте российского МИДа.  

Она подчеркнула, что дислокация миротворческих сил приведет к прямому боевому столкновению западных государств с Российской Федерацией. По ее словам, Россия будет использовать все доступные ресурсы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила несогласие с любыми планами по дислокации миротворческих или иных военных подразделений на украинской территории. По ее словам, это может привести к прямому конфликту с Россией.

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Размещение на территории Украины военных подразделений других стран, включая миротворческие силы, является категорически неприемлемым для Российской Федерации. Об этом сообщает исполняющая обязанности руководителя Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. «Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооружённых сил других государств под любым „флагом“, будь то иностранные контингенты, военные базы или некие „миротворческие операции“» — заявила Жданова на 1101-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Ее слова опубликованы на сайте российского МИДа.   Она подчеркнула, что дислокация миротворческих сил приведет к прямому боевому столкновению западных государств с Российской Федерацией. По ее словам, Россия будет использовать все доступные ресурсы. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила несогласие с любыми планами по дислокации миротворческих или иных военных подразделений на украинской территории. По ее словам, это может привести к прямому конфликту с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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