Захарова: размещение иностранных миротворцев на Украине неприемлемо для России

Размещение иностранных миротворцев на Украине неприемлемо для России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом, будь то иностранные контингенты, военные базы, некие миротворческие операции», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что такое развитие событий может привести к прямому вовлечению внешних стран в конфликт с РФ.
Она охарактеризовала такие планы как провокационные. Захарова подчеркнула, что Москва осведомлена о присутствии западных военнослужащих на Украине с 2015 года. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любое присутствие НАТО на украинской территории, включая миротворцев, представляет угрозу для России, и Москва не допустит этого.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал сомнения о необходимости отправки миротворческих сил из Европы на Украину после урегулирования конфликта. Он отметил, что есть другие способы обеспечения безопасности без привлечения европейских войск, передает «Ридус».
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