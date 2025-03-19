В Пермском крае замедлился рост стоимости бензина

В Пермском крае за неделю с 11 по 17 марта 2025 года рост стоимости бензина замедлился. Обновленные данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики.
«За период с 11 по 17 марта 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 подорожал на две копейки — до 56,09 рублей за литр. Бензин АИ-95 достиг 60,90 рублей. При этом стоимость АИ-98 остался без изменений — 84,74 рублей за литр. Цена на дизельное топливо также выросла незначительно. Литр продается за 71,57 рублей», — сообщается на сайте Росстата.
Отмечается, что изменение цен на бензин было зафиксировано в 39 субъектах РФ. При этом снижение цен зафиксировано в семи регионах страны.
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