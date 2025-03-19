19 марта 2025

Хуситы сбили американский беспилотник в Йемене

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Американский беспилотник сбили над Йеменом
Американский беспилотник сбили над Йеменом Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, сбило американский беспилотник MQ-9 в провинции Дамар. Об этом сообщают местные источники.

«Йеменское движение „Ансар Алла“ сбило американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 в районе Мабар провинции Дамар», — сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник. Инцидент произошел в районе, который находится недалеко от столичной провинции Сана.

Ранее хуситы уже атаковали американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, что было их ответом на многочисленные авиаудары США по Йемену. Эти удары привели к жертвам среди мирного населения.

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Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, сбило американский беспилотник MQ-9 в провинции Дамар. Об этом сообщают местные источники. «Йеменское движение „Ансар Алла“ сбило американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 в районе Мабар провинции Дамар», — сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник. Инцидент произошел в районе, который находится недалеко от столичной провинции Сана. Ранее хуситы уже атаковали американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, что было их ответом на многочисленные авиаудары США по Йемену. Эти удары привели к жертвам среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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