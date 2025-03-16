Хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. По его словам, этот шаг был ответом на недавние воздушные удары США по территории Йемена.
«В ответ на агрессию йеменские вооруженные силы провели военную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry Truman и сопровождающие его корабли были атакованы в северной части Красного моря с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника», — заявил Сариа. Его слова прозвучали в эфире телеканала Al Masirah.
Сариа уточнил, что Штаты нанесли 47 авиаударов по различным провинциям Йемена накануне атаки хуситов. Эти действия США повлекли гибель и ранения десятков мирных жителей, добавил он.
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