Йеменские хуситы нанесли удар по аэропорту Израиля

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Хуситы ударили по Израилю
Хуситы ударили по Израилю Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Хуситские повстанцы из Йемена ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщили сами йеменские хуситы.

«Йеменские хуситы заявили о нанесении удара „гиперзвуковой баллистической ракетой“ по израильскому аэропорту Бен-Гурион», — заявили в телекомпании «Аль-Джазира». Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале издания. Информации о повреждениях и жертвах пока нет.

Ранее, 18 марта, Израиль возобновил военные действия в секторе Газа, начав интенсивные бомбардировки. Согласно информации, полученной из канцелярии премьер-министра Нетаньяху, израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) намерены усилить свои военные операции. Подробнее — в материале URA.RU.

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Хуситские повстанцы из Йемена ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщили сами йеменские хуситы. «Йеменские хуситы заявили о нанесении удара „гиперзвуковой баллистической ракетой“ по израильскому аэропорту Бен-Гурион», — заявили в телекомпании «Аль-Джазира». Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале издания. Информации о повреждениях и жертвах пока нет. Ранее, 18 марта, Израиль возобновил военные действия в секторе Газа, начав интенсивные бомбардировки. Согласно информации, полученной из канцелярии премьер-министра Нетаньяху, израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) намерены усилить свои военные операции. Подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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