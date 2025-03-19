19 марта 2025

Восемь дорог в Челябинской области подтоплены талыми водами. Фото

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Противопаводковые мероприятия в Челябинской области продолжаются
Противопаводковые мероприятия в Челябинской области продолжаются Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В разных районах Челябинской области восемь дорог подтоплены талыми водами и еще две грунтовые насыпи. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«На контроле восемь случаев перелива талых вод через грунтовые автомобильные дороги в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и Уйском районах. И два подмыва грунтовой насыпи в Нагайбакском и Чебаркульском районах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В Ашинском районе, где ситуация с паводком наиболее сложная, подтопленными остаются 21 частный жилой дом, 93 садовых дома и 134 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся десять человек. Работы по расчистке русла реки Сим продолжаются.

Депутат челябинского ЗСО Александр Решетников ранее обвинил в потопе строителей дамбы. На строительство защитного сооружения несколько лет назад было потрачено более 130 миллионов рублей, но поток хлынувшей воды дамба не сдержала. Этому есть объяснение — судебная экспертиза, которую проводили в 2024 году, показала серьезные недостатки в строительстве, говорит Решетников.

Оказание первоочередной помощи населению продолжается
Оказание первоочередной помощи населению продолжается
Фото:
В Аше остаются подтопленными 21 частный жилой дом
В Аше остаются подтопленными 21 частный жилой дом
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В разных районах Челябинской области восемь дорог подтоплены талыми водами и еще две грунтовые насыпи. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «На контроле восемь случаев перелива талых вод через грунтовые автомобильные дороги в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и Уйском районах. И два подмыва грунтовой насыпи в Нагайбакском и Чебаркульском районах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Ашинском районе, где ситуация с паводком наиболее сложная, подтопленными остаются 21 частный жилой дом, 93 садовых дома и 134 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся десять человек. Работы по расчистке русла реки Сим продолжаются. Депутат челябинского ЗСО Александр Решетников ранее обвинил в потопе строителей дамбы. На строительство защитного сооружения несколько лет назад было потрачено более 130 миллионов рублей, но поток хлынувшей воды дамба не сдержала. Этому есть объяснение — судебная экспертиза, которую проводили в 2024 году, показала серьезные недостатки в строительстве, говорит Решетников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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