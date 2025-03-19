В разных районах Челябинской области восемь дорог подтоплены талыми водами и еще две грунтовые насыпи. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«На контроле восемь случаев перелива талых вод через грунтовые автомобильные дороги в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и Уйском районах. И два подмыва грунтовой насыпи в Нагайбакском и Чебаркульском районах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В Ашинском районе, где ситуация с паводком наиболее сложная, подтопленными остаются 21 частный жилой дом, 93 садовых дома и 134 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся десять человек. Работы по расчистке русла реки Сим продолжаются.
Депутат челябинского ЗСО Александр Решетников ранее обвинил в потопе строителей дамбы. На строительство защитного сооружения несколько лет назад было потрачено более 130 миллионов рублей, но поток хлынувшей воды дамба не сдержала. Этому есть объяснение — судебная экспертиза, которую проводили в 2024 году, показала серьезные недостатки в строительстве, говорит Решетников.
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