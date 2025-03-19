Бывший глава Аши Решетников обвинил в потопе строителей дамбы

В Челябинской области в Аше река Сим вышла из берегов и легко преодолела преграду в виде дамбы и затопила дома жителей. Экс-глава города Александр Решетников обвинил в потопе частного сектора строителей защитного сооружения. Об этом пишут «Известия»
«На защитное сооружение несколько лет назад потратили более 130 млн рублей, однако оно сдержать потоки воды не смогло. Этому есть объяснение — судебная экспертиза, которую проводили в 2024 году, показала серьезные недостатки в строительстве дамбы», — пишут «Известия» и ссылаются на данные Решетникова.
По словам бывшего главы, при строительстве дамбы были допущены многочисленные нарушения технологического процесса. Он указал на непригодность материала, использованного для создания сооружения — шлак, применённый для отсыпки, не обеспечивал необходимую гидроизоляцию и свободно пропускал воду.
«По этому факту я обратился с официальным заявлением в Главное управление МВД России по Челябинской области, а также в региональное следственное управление Следственного комитета. В результате его обращения следственное управление СК инициировало проведение специальной экспертизы для оценки состояния дамбы и выявления нарушений», — заявил Решетников.
В 2024 году специализированная судебная экспертиза, проведённая компанией ООО «Техноком-Инвест», выявила серьёзные недостатки в состоянии защитной дамбы. В материалах заключения, оказавшихся в распоряжении «Известий», отмечено, что уровень гребня дамбы по первому проекту не соответствует техническим требованиям. Эта ошибка делает возможным перелив воды через сооружение в случае волн или ветрового нагонного явления. Эксперты назвали этот недостаток «критическим», поскольку он полностью лишает дамбу способности выполнять её защитную функцию.
По словам Решетникова, именно на участке дамбы, который был отремонтирован за 35 млн рублей, и произошёл перелив. В экспертизе также указано, что проектная документация по второму этапу реконструкции под названием «Ашинский меридиан» не предоставила достаточные расчёты для доказательства надёжности и безопасности дамбы.
«Известия» направили запросы обеим подрядным организациям, участвовавшим в строительных работах. На момент публикации представители компании «Магистраль» не предоставили комментариев. В свою очередь, представители ООО «Техностройкомплект» заявили, что на их объекте всё было выполнено согласно утверждённой проектной документации и замечаний к выполненным работам не возникло.
«Все материалы дамбы, а также конструктивные решения и объемы работ были включены в проектно-сметную документацию, которая получила положительное заключение государственной экспертизы Челябинской области. Защитная дамба в целом выполнила свою роль, послужив барьером и позволив многим жителям из затопленных СНТ эвакуировать транспорт и спасти имущество из гаражей и домов», — заявили в региональном правительстве.
В Аше, пострадавшей от разлива реки Сим, начал снижаться уровень в затопленных частных жилых домах. По данным регионального МЧС, положительная динамика наблюдается из-за проведения взрывных работ, обустройства каналов и разбивки льда тяжелой техникой
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