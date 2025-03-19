19 марта 2025

В челябинском нацпарке «Таганай» закрыли вход со стороны Тургояка из-за паводка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вход на Таганай со стороны Тургояка закрыт (архивное фото)
Вход на Таганай со стороны Тургояка закрыт (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В национальном парке «Таганай» Челябинской области закрыт вход со стороны Тургояка из-за начавшегося паводка. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«На таганайских реках начался паводок. Потому вход в национальный парк со стороны Тургояка временно закрыт», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале. Переправляться через Киалим сейчас может быть небезопасно.

В Челябинской области из-за паводка подтоплены восемь грунтовых дорог и две насыпные в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и других районах. В Ашинском районе, где ситуация с весенним паводком наиболее сложная, подтопленными остаются 21 частный жилой дом.

Временно закрыт вход со стороны Тургояка
Временно закрыт вход со стороны Тургояка
Фото:

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В национальном парке «Таганай» Челябинской области закрыт вход со стороны Тургояка из-за начавшегося паводка. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка. «На таганайских реках начался паводок. Потому вход в национальный парк со стороны Тургояка временно закрыт», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале. Переправляться через Киалим сейчас может быть небезопасно. В Челябинской области из-за паводка подтоплены восемь грунтовых дорог и две насыпные в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и других районах. В Ашинском районе, где ситуация с весенним паводком наиболее сложная, подтопленными остаются 21 частный жилой дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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