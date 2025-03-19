В национальном парке «Таганай» Челябинской области закрыт вход со стороны Тургояка из-за начавшегося паводка. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.
«На таганайских реках начался паводок. Потому вход в национальный парк со стороны Тургояка временно закрыт», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале. Переправляться через Киалим сейчас может быть небезопасно.
В Челябинской области из-за паводка подтоплены восемь грунтовых дорог и две насыпные в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и других районах. В Ашинском районе, где ситуация с весенним паводком наиболее сложная, подтопленными остаются 21 частный жилой дом.
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».