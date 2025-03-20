Исчезнувшая в Дубае украинская модель могла попасть в сексуальное рабство

Украинская модель Мария Ковальчук, пропавшая в Дубае после вечеринки у местного шейха, была обнаружена на обочине дороги с переломами рук, ног и позвоночника. Девушка восемь дней не выходила на связь с родными, которые опасаются, что она могла стать жертвой сексуального рабства, сообщает telegram-канал Shot.
«Модель с переломами рук, ног и спины нашла на обочине дороги в Дубае. До этого она 8 дней не выходила на связь с родными после вечеринки у шейхи. Ее родственники опасаются, что она могла вступить в сексуальное рабство», — говорится в сообщении канала.
По данным канала, 9 марта, в день своего 20-летия, Мария отправилась на вечеринку, организованную шейхом. На следующий день она позвонила матери и сообщила, что едет в отель к незнакомцам, которые ее пригласили. По словам матери, голос дочери звучал растерянно. После этого связь с ней прервалась на восемь дней. Лишь вечером 19 марта девушку нашли на обочине дороги в тяжелом состоянии.
Уточняется, что сейчас Мария находится в больнице в критическом состоянии. У нее диагностированы множественные переломы конечностей и позвоночника. Ей провели четыре операции, но она не может двигаться и лишь шевелит губами. Родственники предполагают, что девушку могли удерживать, насиловать, а затем выбросить на дорогу.
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