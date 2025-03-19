19 марта 2025

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка в ХМАО

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения ребенка в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения ребенка в Нижневартовске
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения ребенка в Нижневартовске Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком в Нижневартовском районе. Поводом стала публикация в соцсетях видео, на котором мужчина избивает мальчика, а его мать снимает происходящее, не вмешиваясь. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по ХМАО М.В. Мокшину возбудить уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) и лично доложить о ходе расследования», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как отчим принуждает ребенка курить вейп, а затем избивает его ремнем. Следователи уже начали процессуальную проверку, чтобы установить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям обоих взрослых.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком в Нижневартовском районе. Поводом стала публикация в соцсетях видео, на котором мужчина избивает мальчика, а его мать снимает происходящее, не вмешиваясь. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. «Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по ХМАО М.В. Мокшину возбудить уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) и лично доложить о ходе расследования», — заявили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как отчим принуждает ребенка курить вейп, а затем избивает его ремнем. Следователи уже начали процессуальную проверку, чтобы установить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям обоих взрослых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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