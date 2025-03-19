Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка в ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком в Нижневартовском районе. Поводом стала публикация в соцсетях видео, на котором мужчина избивает мальчика, а его мать снимает происходящее, не вмешиваясь. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по ХМАО М.В. Мокшину возбудить уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) и лично доложить о ходе расследования», — заявили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как отчим принуждает ребенка курить вейп, а затем избивает его ремнем. Следователи уже начали процессуальную проверку, чтобы установить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям обоих взрослых.
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