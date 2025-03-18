18 марта 2025

В ХМАО отчим жестоко избил ребенка на глазах у матери за курение вейпа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчим жестоко избил ребенка якобы за то, что тот курил вейп
Отчим жестоко избил ребенка якобы за то, что тот курил вейп Фото:

В поселке Новоаганск (Нижневартовский район) отчим жестоко избил ребенка якобы за то, что тот курил вейп. Мать тем временем снимала расправу на камеру телефона, силовики начали проверку.

«В ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлено сообщение о нанесении телесных повреждений малолетнему ребенку сожителем матери в поселке Новоаганск Нижневартовского района. При этом мама мальчика снимала происходящее на видео и не препятствовала противоправным действиям мужчины», — пишет пресс-служба следственного комитета ХМАО.

На видео молодой человек держит в руках вейп и пытается заставить ребенка курить, не стесняясь в выражениях. Когда у него это не получается — набрасывается на него и начинает избивать ремнем. Мать продолжает снимать происходящее на видео.

Силовики возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ «истязание». Действиям отчима и матери мальчика будет дана правовая оценка.

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В поселке Новоаганск (Нижневартовский район) отчим жестоко избил ребенка якобы за то, что тот курил вейп. Мать тем временем снимала расправу на камеру телефона, силовики начали проверку. «В ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлено сообщение о нанесении телесных повреждений малолетнему ребенку сожителем матери в поселке Новоаганск Нижневартовского района. При этом мама мальчика снимала происходящее на видео и не препятствовала противоправным действиям мужчины», — пишет пресс-служба следственного комитета ХМАО. На видео молодой человек держит в руках вейп и пытается заставить ребенка курить, не стесняясь в выражениях. Когда у него это не получается — набрасывается на него и начинает избивать ремнем. Мать продолжает снимать происходящее на видео. Силовики возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ «истязание». Действиям отчима и матери мальчика будет дана правовая оценка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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