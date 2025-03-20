Bloomberg: ЕС настаивает, что не согласится на условия Путина по Украине

Bloomberg: ЕС настаивает, что не согласится на условия Путина по Украине
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Чиновники ЕС отказываются выполнять условия РФ по Украине
Чиновники ЕС отказываются выполнять условия РФ по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европейский союз категорически откажется принимать какие-либо условия президента России Владимира Путина для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС. 

«Европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия Путина», — передает слова чиновника Bloomberg. Пресс-секретарь французского правительства Софи Примас назвала условия России «нереалистичными». Она добавила, что президент Франции Эммануэль Макрон ежедневно обсуждает ситуацию с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. 

Ранее Владимир Путин указал на основное условие для разрешения конфликта на Украине в ходе общения с Дональдом Трампом. Он выразил мнение, что критически важным аспектом для прекращения кризиса является полная остановка военной поддержки Киева со стороны иностранных государств. В дополнение, российский лидер поднял вопрос о прекращении мобилизационных мероприятий на Украине и остановке процесса перевооружения украинских вооруженных сил.

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Европейский союз категорически откажется принимать какие-либо условия президента России Владимира Путина для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС.  «Европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия Путина», — передает слова чиновника Bloomberg. Пресс-секретарь французского правительства Софи Примас назвала условия России «нереалистичными». Она добавила, что президент Франции Эммануэль Макрон ежедневно обсуждает ситуацию с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.  Ранее Владимир Путин указал на основное условие для разрешения конфликта на Украине в ходе общения с Дональдом Трампом. Он выразил мнение, что критически важным аспектом для прекращения кризиса является полная остановка военной поддержки Киева со стороны иностранных государств. В дополнение, российский лидер поднял вопрос о прекращении мобилизационных мероприятий на Украине и остановке процесса перевооружения украинских вооруженных сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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