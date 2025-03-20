Bloomberg: ЕС настаивает, что не согласится на условия Путина по Украине

Европейский союз категорически откажется принимать какие-либо условия президента России Владимира Путина для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС.
«Европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия Путина», — передает слова чиновника Bloomberg. Пресс-секретарь французского правительства Софи Примас назвала условия России «нереалистичными». Она добавила, что президент Франции Эммануэль Макрон ежедневно обсуждает ситуацию с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.
Ранее Владимир Путин указал на основное условие для разрешения конфликта на Украине в ходе общения с Дональдом Трампом. Он выразил мнение, что критически важным аспектом для прекращения кризиса является полная остановка военной поддержки Киева со стороны иностранных государств. В дополнение, российский лидер поднял вопрос о прекращении мобилизационных мероприятий на Украине и остановке процесса перевооружения украинских вооруженных сил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.