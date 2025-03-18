Путин назвал ключевое условие для решения конфликта на Украине

Прекращение иностранной военной помощи Украине — ключевое условие для разрешения конфликта. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.
«Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем — должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», — сообщил Путин. Информацию приводит пресс-служба Кремля.
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