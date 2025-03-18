Путин назвал ключевое условие для решения конфликта на Украине

Путин: прекращение иностранной помощи Киеву — ключевое условие РФ
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Путин и Трамп общались по телефону более двух часов
Путин и Трамп общались по телефону более двух часов Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Прекращение иностранной военной помощи Украине — ключевое условие для разрешения конфликта. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.

«Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем — должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», — сообщил Путин. Информацию приводит пресс-служба Кремля.

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Прекращение иностранной военной помощи Украине — ключевое условие для разрешения конфликта. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом. «Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем — должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», — сообщил Путин. Информацию приводит пресс-служба Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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