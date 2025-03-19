19 марта 2025

В Челябинске ФСБ задержала гендиректора регоператора капремонта Тихоненко

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Тихоненко попал под следствие
Виктор Тихоненко попал под следствие Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали генерального директора регоператора капремонта области Виктора Тихоненко. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Следственные действия проходят по месту жительства и работы Тихоненко. Сотрудники изымают документацию. Предварительно, их интересуют, как распределялись средства жителей», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались.

Тихоненко был назначен директором фонда 10 сентября 2021 года. Эту должность он получил пройдя конкурсные процедуры. Годовые обороты фонда, который проводит торги по выбору подрядчиков на проведение капремонта, составляют несколько миллиардов рублей. Ранее он работал главным инженером регоператора по капитальному ремонту Челябинской области.

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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали генерального директора регоператора капремонта области Виктора Тихоненко. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Следственные действия проходят по месту жительства и работы Тихоненко. Сотрудники изымают документацию. Предварительно, их интересуют, как распределялись средства жителей», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. Тихоненко был назначен директором фонда 10 сентября 2021 года. Эту должность он получил пройдя конкурсные процедуры. Годовые обороты фонда, который проводит торги по выбору подрядчиков на проведение капремонта, составляют несколько миллиардов рублей. Ранее он работал главным инженером регоператора по капитальному ремонту Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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