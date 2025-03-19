Из-за аварии на ЛЭП в ночь на 20 марта поселок Кондратово в Пермском районе Пермского края остался без света. Как рассказали читатели URA.RU, свет пропал внезапно, одновременно с этим наблюдались перебои с мобильной связью, не работали лифты. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.
«В распределительных сетях 10 кВ , питающих поселок Кондратово, произошло технологическое нарушение. На место незамедлительно выдвинулась оперативно-выездная бригада Култаевского района электрических сетей пермского филиала „Россети Урал“, — сообщили URA.RU в пресс-службе „Россети Урал“.
Там добавили, что электроснабжение потребителей было восстановлено в 6:30 утра. Причина отключения выясняется.
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