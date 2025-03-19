19 марта 2025

Поселок в Пермском крае остался без света из-за аварии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свет пропал внезапно, одновременно с этим наблюдались перебои с мобильной связью
Свет пропал внезапно, одновременно с этим наблюдались перебои с мобильной связью Фото:

Из-за аварии на ЛЭП в ночь на 20 марта поселок Кондратово в Пермском районе Пермского края остался без света. Как рассказали читатели URA.RU, свет пропал внезапно, одновременно с этим наблюдались перебои с мобильной связью, не работали лифты. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.

«В распределительных сетях 10 кВ , питающих поселок Кондратово, произошло технологическое нарушение. На место незамедлительно выдвинулась оперативно-выездная бригада Култаевского района электрических сетей пермского филиала „Россети Урал“, — сообщили URA.RU в пресс-службе „Россети Урал“.

Там добавили, что электроснабжение потребителей было восстановлено в 6:30 утра. Причина отключения выясняется. 

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Из-за аварии на ЛЭП в ночь на 20 марта поселок Кондратово в Пермском районе Пермского края остался без света. Как рассказали читатели URA.RU, свет пропал внезапно, одновременно с этим наблюдались перебои с мобильной связью, не работали лифты. Сейчас подача электроэнергии восстановлена. «В распределительных сетях 10 кВ , питающих поселок Кондратово, произошло технологическое нарушение. На место незамедлительно выдвинулась оперативно-выездная бригада Култаевского района электрических сетей пермского филиала „Россети Урал“, — сообщили URA.RU в пресс-службе „Россети Урал“. Там добавили, что электроснабжение потребителей было восстановлено в 6:30 утра. Причина отключения выясняется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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