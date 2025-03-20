Пенсионеров на «КамАЗе» вывезли из санатория под Челябинском из-за разлива реки. Фото

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Из-за разлива реки отдыхающим пришлось возвращаться на машинах повышенной проходимости
Из-за разлива реки отдыхающим пришлось возвращаться на машинах повышенной проходимости Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

Более 60 пенсионеров вывезли на машине повышенной проходимости «КамАЗ» («вахтовка») из санатория «Утес» под Челябинском из-за разлива реки Зюзелга. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сосновского района.

«В связи с переливом воды через мост в селе Ужевка (на улицу Заречная) приняты меры для обеспечения безопасного возвращения отдыхающих из оздоровительного центра „Утес“. 20 марта завершилась смена для 60 пенсионеров, которые находились в санатории», — сообщила пресс-служба администрации района в telegram-канале.

Из санатория «Утес» до Ужевки отдыхающих довезли на машине повышенной проходимости «КамАЗ» («вахтовка»). Далее их пересадили на автобусы и увезли в Челябинск.

Река Зюзелка в Сосновском районе разлилась из-за паводка в начале недели. В результате был закрыт мост между деревней Ужевка и поселком Рощино. Затоплен также мост в соседней деревне Есаулка, где для жителей также организовано транспортное обеспечение на КАМАЗах.

Из-за разлива реки проехать по мосту можно только на автомобиле повышенной проходимости
Из-за разлива реки проехать по мосту можно только на автомобиле повышенной проходимости
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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Более 60 пенсионеров вывезли на машине повышенной проходимости «КамАЗ» («вахтовка») из санатория «Утес» под Челябинском из-за разлива реки Зюзелга. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сосновского района. «В связи с переливом воды через мост в селе Ужевка (на улицу Заречная) приняты меры для обеспечения безопасного возвращения отдыхающих из оздоровительного центра „Утес“. 20 марта завершилась смена для 60 пенсионеров, которые находились в санатории», — сообщила пресс-служба администрации района в telegram-канале. Из санатория «Утес» до Ужевки отдыхающих довезли на машине повышенной проходимости «КамАЗ» («вахтовка»). Далее их пересадили на автобусы и увезли в Челябинск. Река Зюзелка в Сосновском районе разлилась из-за паводка в начале недели. В результате был закрыт мост между деревней Ужевка и поселком Рощино. Затоплен также мост в соседней деревне Есаулка, где для жителей также организовано транспортное обеспечение на КАМАЗах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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