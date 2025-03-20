Более 60 пенсионеров вывезли на машине повышенной проходимости «КамАЗ» («вахтовка») из санатория «Утес» под Челябинском из-за разлива реки Зюзелга. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сосновского района.
«В связи с переливом воды через мост в селе Ужевка (на улицу Заречная) приняты меры для обеспечения безопасного возвращения отдыхающих из оздоровительного центра „Утес“. 20 марта завершилась смена для 60 пенсионеров, которые находились в санатории», — сообщила пресс-служба администрации района в telegram-канале.
Из санатория «Утес» до Ужевки отдыхающих довезли на машине повышенной проходимости «КамАЗ» («вахтовка»). Далее их пересадили на автобусы и увезли в Челябинск.
Река Зюзелка в Сосновском районе разлилась из-за паводка в начале недели. В результате был закрыт мост между деревней Ужевка и поселком Рощино. Затоплен также мост в соседней деревне Есаулка, где для жителей также организовано транспортное обеспечение на КАМАЗах.
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