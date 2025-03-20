Житель Красноярска кулаками решил спор пятиклассников

В Красноярске отец одного из школьников избил двух пятиклассников после потасовки в учебном заведении, сообщает краевой главк МВД. Инцидент произошел в одной из школ Свердловского района.
«19 марта в дежурную часть ОП № 6 МУ МВД России „Красноярское“ поступило сообщение о том, что в школе отец одного из учеников причинил телесные повреждения двоим пятиклассникам», — информирует МВД по Красноярскому краю в telegram-канале. По данным ведомства, в ходе конфликта между детьми один из учащихся позвал на помощь своего отца, который встретился с обидчиками своего сына — двумя мальчиками 2013 года рождения. Он нанес им несколько ударов.
Родители пострадавших детей уже обратились в полицию с заявлением о привлечении агрессивного отца к ответственности. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.