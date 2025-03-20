Житель Красноярска кулаками решил спор пятиклассников

МВД: в Красноярске отец школьника избил двух пятиклассников
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МВД сообщило об избиении школьников в Красноярске
МВД сообщило об избиении школьников в Красноярске Фото:

В Красноярске отец одного из школьников избил двух пятиклассников после потасовки в учебном заведении, сообщает краевой главк МВД. Инцидент произошел в одной из школ Свердловского района.

«19 марта в дежурную часть ОП № 6 МУ МВД России „Красноярское“ поступило сообщение о том, что в школе отец одного из учеников причинил телесные повреждения двоим пятиклассникам», — информирует МВД по Красноярскому краю в telegram-канале. По данным ведомства, в ходе конфликта между детьми один из учащихся позвал на помощь своего отца, который встретился с обидчиками своего сына — двумя мальчиками 2013 года рождения. Он нанес им несколько ударов.

Родители пострадавших детей уже обратились в полицию с заявлением о привлечении агрессивного отца к ответственности. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Красноярске отец одного из школьников избил двух пятиклассников после потасовки в учебном заведении, сообщает краевой главк МВД. Инцидент произошел в одной из школ Свердловского района. «19 марта в дежурную часть ОП № 6 МУ МВД России „Красноярское“ поступило сообщение о том, что в школе отец одного из учеников причинил телесные повреждения двоим пятиклассникам», — информирует МВД по Красноярскому краю в telegram-канале. По данным ведомства, в ходе конфликта между детьми один из учащихся позвал на помощь своего отца, который встретился с обидчиками своего сына — двумя мальчиками 2013 года рождения. Он нанес им несколько ударов. Родители пострадавших детей уже обратились в полицию с заявлением о привлечении агрессивного отца к ответственности. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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