Politico: в Европе наблюдается раскол из-за торговых пошлин США

Некоторые страны Евросоюза, включая Францию, выступили против решения Еврокомиссии (ЕК) ввести ответные пошлины на американские товары, опасаясь торговой войны с США. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
«Французы — самые громкие. Они наиболее агрессивно защищают свои интересы, поэтому получают больше ответных ударов. Это классический случай защиты своих экономических интересов», — заявил изданию неназванный дипломат ЕС. Вместе с Францией против эскалации выступают Ирландия, Испания, Италия и Нидерланды — страны, экспортирующие в США значительные объемы алкоголя.
Еврокомиссия настаивает на жестком ответе, предлагая зеркальные меры против американских товаров. Politico описывает это как попытку ЕК «размахивать большой палкой». Однако не все страны ЕС поддерживают такой подход. Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре считает раскол ожидаемым: «Единство Европы дало трещину, когда речь зашла о торговле. Не все страны одинаково уязвимы перед пошлинами США».
Ранее Дональд Трамп пригрозил Европе введением 200-процентных тарифов на алкогольные изделия, производимые в странах Европейского союза. Он заявил, что если Евросоюз не прекратит взимать высокие пошлины на американский виски, то он рассмотрит возможность увеличения тарифов на импорт алкоголя, передает RT.
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