«Извини, Эммануэль»: Зеленский отказался разговаривать с Макроном

Зеленский во время брифинга отказался общаться с позвонившим ему Макроном
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Зеленскому во время брифинга позвонил Макрон, но разговор не состоялся
Зеленскому во время брифинга позвонил Макрон, но разговор не состоялся Фото:

Во время брифинга главе Украины Владимиру Зеленскому позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Украинский лидер ответил на звонок, но отказался разговаривать, сославшись на занятость общением с журналистами. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Извини, Эммануэль, я сейчас говорю с журналистами. Можно я перезвоню через 15–20 минут?» — сказал Зеленский после того как поднял трубку. После этого он продолжил брифинг. Инцидент произошел утром 20 марта, когда украинский лидер проводил онлайн-встречу с представителями СМИ.

Позже, отвечая на вопрос журналиста France24, Зеленский подтвердил, что звонил именно Макрон. «Да, я только что говорил с президентом Макроном. Мы с ним часто общаемся, в среднем раз в день», — отметил он, уточнив, что их контакты носят регулярный характер.

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Во время брифинга главе Украины Владимиру Зеленскому позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Украинский лидер ответил на звонок, но отказался разговаривать, сославшись на занятость общением с журналистами. Об этом сообщает РБК-Украина. «Извини, Эммануэль, я сейчас говорю с журналистами. Можно я перезвоню через 15–20 минут?» — сказал Зеленский после того как поднял трубку. После этого он продолжил брифинг. Инцидент произошел утром 20 марта, когда украинский лидер проводил онлайн-встречу с представителями СМИ. Позже, отвечая на вопрос журналиста France24, Зеленский подтвердил, что звонил именно Макрон. «Да, я только что говорил с президентом Макроном. Мы с ним часто общаемся, в среднем раз в день», — отметил он, уточнив, что их контакты носят регулярный характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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