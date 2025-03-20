«Извини, Эммануэль»: Зеленский отказался разговаривать с Макроном

Во время брифинга главе Украины Владимиру Зеленскому позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Украинский лидер ответил на звонок, но отказался разговаривать, сославшись на занятость общением с журналистами. Об этом сообщает РБК-Украина.
«Извини, Эммануэль, я сейчас говорю с журналистами. Можно я перезвоню через 15–20 минут?» — сказал Зеленский после того как поднял трубку. После этого он продолжил брифинг. Инцидент произошел утром 20 марта, когда украинский лидер проводил онлайн-встречу с представителями СМИ.
Позже, отвечая на вопрос журналиста France24, Зеленский подтвердил, что звонил именно Макрон. «Да, я только что говорил с президентом Макроном. Мы с ним часто общаемся, в среднем раз в день», — отметил он, уточнив, что их контакты носят регулярный характер.
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