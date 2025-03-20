В Кургане бизнесмен от «Новых людей» поборется за мандат с оппозиционером и застройщиком

Владелец сети парфюмерных магазинов «Zam-Zam» Иса Мурадисинов подтвердил свое участие в выборах в Курганскую областную думу от партии «Новые люди». Он будет баллотироваться по Железнодорожному округу №4, где его соперниками станут бывший депутат гордумы Кургана Яков Сидоров и директор компании «СК Атлант» Евгений Сергеев.
«Утвердили мою кандидатуру по Железнодорожному округу №4. Вижу много недостатков в этом районе — дороги, уборка снега, нехватка детских площадок, особенно в Северном. Я хочу решать эти вопросы, сам живу на данной территории, поэтому и пойду по этому округ», — рассказал Мурадисинов корреспонденту URA.RU.
По словам кандидата, его преимуществом является то, что он сам живет в этом округе и хорошо знает его проблемы. «Представлять округ должен человек, который сам здесь живет», — добавил он.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с руководителем отделения «Новых людей» в Курганской области Кириллом Рогозиным. Ответ на звонок не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Яков Сидоров также намерен участвовать в выборах по этому округу. В числе его конкурентов обсуждают и застройщика Евгений Сергеев, который, как отмечалось, фактически будет представлять строительную сферу региона в областной думе и планирует идти по железнодорожному округу номер 4.
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