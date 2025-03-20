В Кургане бизнесмен от «Новых людей» поборется за мандат с оппозиционером и застройщиком

В Кургане бизнесмен Мурадисинов пойдет на выборы в облдуму по четвертому округу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Железнодорожном округе в Кургане намечается серьезная конкуренция бизнесмена, застройщика и оппозиционера
В Железнодорожном округе в Кургане намечается серьезная конкуренция бизнесмена, застройщика и оппозиционера Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Владелец сети парфюмерных магазинов «Zam-Zam» Иса Мурадисинов подтвердил свое участие в выборах в Курганскую областную думу от партии «Новые люди». Он будет баллотироваться по Железнодорожному округу №4, где его соперниками станут бывший депутат гордумы Кургана Яков Сидоров и директор компании «СК Атлант» Евгений Сергеев.

«Утвердили мою кандидатуру по Железнодорожному округу №4. Вижу много недостатков в этом районе — дороги, уборка снега, нехватка детских площадок, особенно в Северном. Я хочу решать эти вопросы, сам живу на данной территории, поэтому и пойду по этому округ», — рассказал Мурадисинов корреспонденту URA.RU.

По словам кандидата, его преимуществом является то, что он сам живет в этом округе и хорошо знает его проблемы. «Представлять округ должен человек, который сам здесь живет», — добавил он.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с руководителем отделения «Новых людей» в Курганской области Кириллом Рогозиным. Ответ на звонок не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Яков Сидоров также намерен участвовать в выборах по этому округу. В числе его конкурентов обсуждают и застройщика Евгений Сергеев, который, как отмечалось, фактически будет представлять строительную сферу региона в областной думе и планирует идти по железнодорожному округу номер 4.

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Владелец сети парфюмерных магазинов «Zam-Zam» Иса Мурадисинов подтвердил свое участие в выборах в Курганскую областную думу от партии «Новые люди». Он будет баллотироваться по Железнодорожному округу №4, где его соперниками станут бывший депутат гордумы Кургана Яков Сидоров и директор компании «СК Атлант» Евгений Сергеев. «Утвердили мою кандидатуру по Железнодорожному округу №4. Вижу много недостатков в этом районе — дороги, уборка снега, нехватка детских площадок, особенно в Северном. Я хочу решать эти вопросы, сам живу на данной территории, поэтому и пойду по этому округ», — рассказал Мурадисинов корреспонденту URA.RU. По словам кандидата, его преимуществом является то, что он сам живет в этом округе и хорошо знает его проблемы. «Представлять округ должен человек, который сам здесь живет», — добавил он. Корреспондент URA.RU попытался связаться с руководителем отделения «Новых людей» в Курганской области Кириллом Рогозиным. Ответ на звонок не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Яков Сидоров также намерен участвовать в выборах по этому округу. В числе его конкурентов обсуждают и застройщика Евгений Сергеев, который, как отмечалось, фактически будет представлять строительную сферу региона в областной думе и планирует идти по железнодорожному округу номер 4.
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