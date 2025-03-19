В Кургане ФСБ задержала женщину за комментарии, оправдывающие террор в России

В УФСБ по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы, которая оставила в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев, оправдывающих терроризм украинских националистов и содержащих призывы к преступной деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Обвиняемая разместила в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев, касающихся специальной военной операции, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и ее оправдание», — заявили в УФСБ.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
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