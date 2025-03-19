19 марта 2025

В Кургане ФСБ задержала женщину за комментарии, оправдывающие террор в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане 64-летняя женщина написала десятки тысяч комментариев в поддержку украинских националистов и террора
В Кургане 64-летняя женщина написала десятки тысяч комментариев в поддержку украинских националистов и террора Фото:

В УФСБ по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы, которая оставила в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев, оправдывающих терроризм украинских националистов и содержащих призывы к преступной деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обвиняемая разместила в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев, касающихся специальной военной операции, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и ее оправдание», — заявили в УФСБ.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В УФСБ по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы, которая оставила в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев, оправдывающих терроризм украинских националистов и содержащих призывы к преступной деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Обвиняемая разместила в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев, касающихся специальной военной операции, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и ее оправдание», — заявили в УФСБ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...