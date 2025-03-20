Путин и Трамп обсудили, кто представит Россию и США на переговорах

Песков: Путин и Трамп обсудили делегатов для переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что РФ и США совещаются, кто войдет в делегации от стран на следующие переговоры
Песков заявил, что РФ и США совещаются, кто войдет в делегации от стран на следующие переговоры Фото:
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Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили кандидатуры делегатов для предстоящих двусторонних переговоров. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что переговоры на экспертном уровне продолжатся в ближайшие дни. Президенты [США и РФ] говорили <...> о том, кто мог бы представлять страны на этих переговорах», — заявил пресс-секретарь президента России в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков уточнил, что организация предстоящей встречи обсуждалась в ходе телефонного разговора между помощниками лидеров американской и российской сторон. Отмечается, что беседа проходила между помощником президента РФ Юрием Ушаковым и советником по нацбезопасности США Майком Уолтцем. Второй после разговора анонсировал встречу представителей России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ближайшие дни.

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Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили кандидатуры делегатов для предстоящих двусторонних переговоров. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мы рассчитываем, что переговоры на экспертном уровне продолжатся в ближайшие дни. Президенты [США и РФ] говорили <...> о том, кто мог бы представлять страны на этих переговорах», — заявил пресс-секретарь президента России в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что организация предстоящей встречи обсуждалась в ходе телефонного разговора между помощниками лидеров американской и российской сторон. Отмечается, что беседа проходила между помощником президента РФ Юрием Ушаковым и советником по нацбезопасности США Майком Уолтцем. Второй после разговора анонсировал встречу представителей России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ближайшие дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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