Путин и Трамп обсудили, кто представит Россию и США на переговорах

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили кандидатуры делегатов для предстоящих двусторонних переговоров. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем, что переговоры на экспертном уровне продолжатся в ближайшие дни. Президенты [США и РФ] говорили <...> о том, кто мог бы представлять страны на этих переговорах», — заявил пресс-секретарь президента России в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков уточнил, что организация предстоящей встречи обсуждалась в ходе телефонного разговора между помощниками лидеров американской и российской сторон. Отмечается, что беседа проходила между помощником президента РФ Юрием Ушаковым и советником по нацбезопасности США Майком Уолтцем. Второй после разговора анонсировал встречу представителей России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ближайшие дни.
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