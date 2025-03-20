«Партия войны»: в Кремле рассказали, какие сигналы получают от Брюсселя

Песков: Брюссель подает сигналы о милитаризации Европы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Брюссель подает сигналы о планах по милитаризации Европы
Песков заявил, что Брюссель подает сигналы о планах по милитаризации Европы Фото:

Россия получает от Брюсселя сигналы, которые касаются милитаризации Европы, что противоречит настроениям президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они (сигналы со стороны Брюсселя — прим. URA.RU) в основном касаются планов по милитаризации Европы, что диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к мирному урегулированию. Европа ... превратилась в партию войны», — отметил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, европейские страны значительно увеличили свои военные расходы, фактически выбрав курс на милитаризацию. В результате континент стал более ориентированным на военные действия.

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Россия получает от Брюсселя сигналы, которые касаются милитаризации Европы, что противоречит настроениям президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Они (сигналы со стороны Брюсселя — прим. URA.RU) в основном касаются планов по милитаризации Европы, что диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к мирному урегулированию. Европа ... превратилась в партию войны», — отметил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, европейские страны значительно увеличили свои военные расходы, фактически выбрав курс на милитаризацию. В результате континент стал более ориентированным на военные действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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