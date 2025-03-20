«Партия войны»: в Кремле рассказали, какие сигналы получают от Брюсселя

Россия получает от Брюсселя сигналы, которые касаются милитаризации Европы, что противоречит настроениям президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Они (сигналы со стороны Брюсселя — прим. URA.RU) в основном касаются планов по милитаризации Европы, что диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к мирному урегулированию. Европа ... превратилась в партию войны», — отметил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, европейские страны значительно увеличили свои военные расходы, фактически выбрав курс на милитаризацию. В результате континент стал более ориентированным на военные действия.
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