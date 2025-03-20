Умер ведущий передачи «Простые вещи» Владимир Жук

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В возрасте 78 лет умер поэт Вадим Жук
В возрасте 78 лет умер поэт Вадим Жук Фото:

В возрасте 78 лет скончался известный поэт, драматург и ведущий передачи «Простые вещи» Вадим Жук. Об этом сообщила его супруга Марина Курчевская. Мужчина был известен широкой публике как автор либретто мюзиклов, оперетт, а также как единственный художественный руководитель театра-студии «Четвертая стена».

«Он скончался сегодня в 11 утра», — заявила Курчевская. Ее слова приводит ТАСС.

По информации кинокритика Ларисы Малюковой, поэт скончался в Суздале, где должен был участвовать в открытии фестиваля анимации «Суздальфест». Однако, по неуточненным причинам, его участие в мероприятии было отменено. Малюкова выразила соболезнования семье покойного в своем telegram-канале

Вадим Жук известен не только как талантливый сценарист, но и как партнер телеведущего, писателя-сатирика Михаила Жванецкого в создании телевизионного проекта «Простые вещи», который завоевал сердца многих зрителей. Вклад Жука в культуру достаточно значителен: он автор ряда сценариев для анимационных фильмов и инициатор многочисленных театральных постановок. 

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В возрасте 78 лет скончался известный поэт, драматург и ведущий передачи «Простые вещи» Вадим Жук. Об этом сообщила его супруга Марина Курчевская. Мужчина был известен широкой публике как автор либретто мюзиклов, оперетт, а также как единственный художественный руководитель театра-студии «Четвертая стена». «Он скончался сегодня в 11 утра», — заявила Курчевская. Ее слова приводит ТАСС. По информации кинокритика Ларисы Малюковой, поэт скончался в Суздале, где должен был участвовать в открытии фестиваля анимации «Суздальфест». Однако, по неуточненным причинам, его участие в мероприятии было отменено. Малюкова выразила соболезнования семье покойного в своем telegram-канале.  Вадим Жук известен не только как талантливый сценарист, но и как партнер телеведущего, писателя-сатирика Михаила Жванецкого в создании телевизионного проекта «Простые вещи», который завоевал сердца многих зрителей. Вклад Жука в культуру достаточно значителен: он автор ряда сценариев для анимационных фильмов и инициатор многочисленных театральных постановок. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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