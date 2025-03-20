В Челябинске местный житель жалуется на волокиту с расследованием дела о падении его матери в колодец с кипящей водой. По его словам, все случилось еще осенью 2024 года, но виновный так и не установлен.
«То приостанавливают дело, то закрывают, то возобновляют. Виновного так и не могут установить», — сообщил URA.RU мужчина.
По его словам, падение случилось 19 сентября 2024 года по адресу 250 лет Челябинска между домами 5а и 5в. Мало того, что на улице было плохое освещение, так еще и колодец был ничем не огорожен, отмечает мужчина. Выбраться из кипящего люка его матери помогли прохожие.
«Ее экстренно отвезли в реанимацию. Она получила ожоги второй-третьей степени с поражением 30% тела, ушибы мягкий тканей, синяки и ссадины, перенесла операцию по пересадке кожи и переливание крови и плазмы», — рассказывает челябинец.
По факту случившегося было написано заявление. В ходе следствия, по словам мужчины, установили, что за колодец отвечает МУП «ЧКТС». Но дальше этого дело не зашло, сокрушается читатель.
URA.RU связалось с пресс-службой мэрии областного центра. Там сообщили, что органами полиции проводится расследование по факту данного происшествия. МУП «ЧКТС» оказывает следствию всяческое содействие. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску, по данному факту дознанием отдела полиции «Северо-Западный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и привлечение виновного лица к ответственности. В пресс-службе прокуратуры области отметили, что надзорное ведомство контролирует ход расследования.
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