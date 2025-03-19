Обманутые дольщики из Сургута бьют тревогу из-за угрозы очередного срыва сроков сдачи ЖК.
В Сургуте обманутые дольщики ЖК «Уютный» опасаются, что их новый застройщик не уложится в сроки сдачи дома, который намечен на июль. Строительная компания «Абсолют», пришедшая на смену «СеверСтрой партнеру», также начала затягивать сроки возведения жилого комплекса.
«У застройщика, которого нам определил Фонд защиты прав дольщиков, явные проблемы. На объекте началась прокладка отопления, но для выполнения работ необходимо подключение к электричеству, которое отключено из-за долгов „Абсолюта“. Работы на объекте прекратились на прошлой неделе», — сообщили URA.RU дольщики. По словам сургутян, на стройке сейчас работает всего пара человек, не до конца произведено остекление, внутренние отделочные работы из-за отсутствия отопления не ведутся. Причиной всего произошедшего дольщики называют финансовые трудности на предприятии.
Информацию собеседники URA.RU подкрепляют выпиской из «КонтурФокус». По состоянию на март, у компании «Абсолют» имеются задолженности по налогам и сборам. По арбитражным делам в качестве ответчика фигурируют значительные суммы в размере около 70 миллионов рублей. В окружном Фонде защиты прав дольщиков заявили URA.RU, что не исключают смену подрядчика.
«Из-за неоднократного нарушения сроков, отсутствия достаточного числа рабочих и в целом понимания сроков завершения строительства сейчас Фонд защиты прав участников долевого строительства проводит переговоры по вопросу привлечения субподрядчика или новой подрядной строительной компании, имеющей весомый опыт в возведении жилья, для завершения строительства проблемного объекта», — сообщили в фонде. До конца марта планируется организовать встречу участников долевого строительства с представителями органов власти и Фонда. Ключей от квартир, тем временем, шестой год ждут свыше 350 дольщиков.
Ранее URA.RU сообщало, что ООО «СеверСтрой Партнер» сорвал срок сдачи объекта — он был намечен на 2019 год. В итоге объект было решено внести в реестр проблемных домов, применив к нему механизмы Фонда защиты прав дольщиков.
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