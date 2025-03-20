«Полетели головы»: в Челябинске силовики устроили чистку по делу фонда капремонта

В Челябинске задержан бывший сотрудник фонда капремонта и экс-депутат

20 марта 2025 в 16:43 Размер текста - 17 +

Задержан бывший начальник отдела капремонта и экс-депутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудниками ФСБ вслед за гендиректором фонда капремонта области Виктором Тихоненко задержаны бывший начальник отдела закупок Фонда Андрей Шадрин и аффилированный с ним посредник — бывший депутат законодательного органа области Илья Бархатов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «Установлено, что Шадрин и Бархатов получили от предпринимателей взятки на сумму более 5 млн рублей за содействие в конкурсных процедурах. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В настоящее время при координирующей роли прокуратуры области проводятся следственные действия по местам их жительства и работы. Ведется работа по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов их противоправной деятельности. Новость по теме Подробности уголовного дела гендиректора регоператора капремонта Челябинской области Тихоненко Тихоненко задержали в своей квартире утром 20 марта. Его положили лицом в пол. После увезли на допрос. Гендиректора Фонда подозревают в превышении должностных полномочий. Предварительно, он вступил в преступный сговор с подрядчиком, чем нанес ущерб Фонду в размере свыше 6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудниками ФСБ вслед за гендиректором фонда капремонта области Виктором Тихоненко задержаны бывший начальник отдела закупок Фонда Андрей Шадрин и аффилированный с ним посредник — бывший депутат законодательного органа области Илья Бархатов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «Установлено, что Шадрин и Бархатов получили от предпринимателей взятки на сумму более 5 млн рублей за содействие в конкурсных процедурах. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В настоящее время при координирующей роли прокуратуры области проводятся следственные действия по местам их жительства и работы. Ведется работа по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов их противоправной деятельности. Тихоненко задержали в своей квартире утром 20 марта. Его положили лицом в пол. После увезли на допрос. Гендиректора Фонда подозревают в превышении должностных полномочий. Предварительно, он вступил в преступный сговор с подрядчиком, чем нанес ущерб Фонду в размере свыше 6 млн рублей.