«Полетели головы»: в Челябинске силовики устроили чистку по делу фонда капремонта

В Челябинске сотрудниками ФСБ вслед за гендиректором фонда капремонта области Виктором Тихоненко задержаны бывший начальник отдела закупок Фонда Андрей Шадрин и аффилированный с ним посредник — бывший депутат законодательного органа области Илья Бархатов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Установлено, что Шадрин и Бархатов получили от предпринимателей взятки на сумму более 5 млн рублей за содействие в конкурсных процедурах. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В настоящее время при координирующей роли прокуратуры области проводятся следственные действия по местам их жительства и работы. Ведется работа по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов их противоправной деятельности.
Тихоненко задержали в своей квартире утром 20 марта. Его положили лицом в пол. После увезли на допрос. Гендиректора Фонда подозревают в превышении должностных полномочий. Предварительно, он вступил в преступный сговор с подрядчиком, чем нанес ущерб Фонду в размере свыше 6 млн рублей.
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