Подробности уголовного дела гендиректора регоператора капремонта Челябинской области Тихоненко

Главу челябинского фонда капремонта подозревают в превышении полномочий

20 марта 2025 в 13:48 Размер текста - 17 +

Виктора Тихоненко задержали сотрудник ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали гендиректора регоператора фонда капитального ремонта области Виктора Тихоненко. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Что известно об уголовном деле и жизни обвиняемого — в материале URA.RU. Сначала были бизнес и карьера… До карьеры в Фонде Тихоненко работал в коммерческих сферах. Причем «подниматься» ему пришлось с самого нуля. Согласно данным из открытых источников, с июня 2005 года по 2007 годы работал обработчиком птицы и менеджером в ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». После перешел на работу в администрацию Сосновского района, отвечал за дела молодежи, физической культуры и спорта. В 2012 году Тихоненко входил в состав учредителей УК «АККТиВ» в Саргазах. И через два года трудоустроился в СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области». Занимал должности начальника Центрального отдела, начальника Челябинского отдела, заместителя генерального директора по техническим вопросам, исполняющего обязанности генерального директора. В 2021 году избавился от приставки «и.о». Проработал гендиректором вплоть до задержания. …а после задержание и уголовка Годы «за рулем» Фонда Тихоненко не привлекал к себе внимания. Но 20 марта 2025 года его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Версия следствия По версии следствия, в период с 30 сентября 2024 года по 17 марта 2025 года Тихоненко поручил провести аукцион на ремонт дома по улице Сони Кривой, 37. При этом ему было достоверно известно, что работы по данному адресу уже проведены и необходимости в новых нет. А что там с подрядчиком? По данным URA.RU, подрядчиком выступила компания «Паритет», гендиректором которой является Александр Богатко. Аукцион на проведение ремонта на улице Сони Кривой, 37 был размещен на сайте «Госзакупок» 11 ноября 2024 года. Начальная цена контракта составила 6 млн 341 тысяч 498 рублей. Победителем стала ООО «Паритет». Ремонт был не нужен При этом в июле 2023 года Фонд уже размещал аукцион на ремонт нескольких многоквартирных домов (в их числе был дом на улице Сони Кривой, 37 — прим. URA.RU). Тогда начальная цена на ремонт всех объектов составила 8 млн 154 тысяч 071 рубля. Победителем конкурса была признана ООО «Паритет», предложившая за свои услуги 7 млн 338 тысяч 663 рублей. Работы были выполнены. Так что в 2024 году новый ремонт дому был не нужен. Сговор с подрядчиком По данным URA.RU, после проведения первого аукциона в 2023 году, по которому ООО «Паритет» должно было получить свыше 7,3 млн рублей, между Тихоненко и Богатко был заключен допдоговор о выполнении работ за 2,5 млн рублей. То есть цена была занижена в несколько раз. При этом после выполнения работ акт приемки так и не был составлен, поэтому договор пришлось разорвать. Но в ноябре 2024 года Тихоненко вновь попросил сотрудников Фонда организовать аукцион по ремонту дома на Сони Кривой, 37. Контракт снова получила ООО «Паритет». Достоверно зная, что ремонт дому не нужен, Тихоненко в сжатые сроки принял выполненные работы, заплатив полную сумму контракта подрядчика. Ущерб Своими действиями Тихоненко нанес Фонду ущерб на сумму 6 млн 341 тысяч 498 рублей. То есть на сумму контракта, заключенного в ноябре 2024 года. Гендиректора задержали по месту жительства сотрудники УФСБ по региону. В доме и на работе Тихоненко провели обыски. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрания меры пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали гендиректора регоператора фонда капитального ремонта области Виктора Тихоненко. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Что известно об уголовном деле и жизни обвиняемого — в материале URA.RU. До карьеры в Фонде Тихоненко работал в коммерческих сферах. Причем «подниматься» ему пришлось с самого нуля. Согласно данным из открытых источников, с июня 2005 года по 2007 годы работал обработчиком птицы и менеджером в ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». После перешел на работу в администрацию Сосновского района, отвечал за дела молодежи, физической культуры и спорта. В 2012 году Тихоненко входил в состав учредителей УК «АККТиВ» в Саргазах. И через два года трудоустроился в СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области». Занимал должности начальника Центрального отдела, начальника Челябинского отдела, заместителя генерального директора по техническим вопросам, исполняющего обязанности генерального директора. В 2021 году избавился от приставки «и.о». Проработал гендиректором вплоть до задержания. Годы «за рулем» Фонда Тихоненко не привлекал к себе внимания. Но 20 марта 2025 года его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с 30 сентября 2024 года по 17 марта 2025 года Тихоненко поручил провести аукцион на ремонт дома по улице Сони Кривой, 37. При этом ему было достоверно известно, что работы по данному адресу уже проведены и необходимости в новых нет. По данным URA.RU, подрядчиком выступила компания «Паритет», гендиректором которой является Александр Богатко. Аукцион на проведение ремонта на улице Сони Кривой, 37 был размещен на сайте «Госзакупок» 11 ноября 2024 года. Начальная цена контракта составила 6 млн 341 тысяч 498 рублей. Победителем стала ООО «Паритет». При этом в июле 2023 года Фонд уже размещал аукцион на ремонт нескольких многоквартирных домов (в их числе был дом на улице Сони Кривой, 37 — прим. URA.RU). Тогда начальная цена на ремонт всех объектов составила 8 млн 154 тысяч 071 рубля. Победителем конкурса была признана ООО «Паритет», предложившая за свои услуги 7 млн 338 тысяч 663 рублей. Работы были выполнены. Так что в 2024 году новый ремонт дому был не нужен. По данным URA.RU, после проведения первого аукциона в 2023 году, по которому ООО «Паритет» должно было получить свыше 7,3 млн рублей, между Тихоненко и Богатко был заключен допдоговор о выполнении работ за 2,5 млн рублей. То есть цена была занижена в несколько раз. При этом после выполнения работ акт приемки так и не был составлен, поэтому договор пришлось разорвать. Но в ноябре 2024 года Тихоненко вновь попросил сотрудников Фонда организовать аукцион по ремонту дома на Сони Кривой, 37. Контракт снова получила ООО «Паритет». Достоверно зная, что ремонт дому не нужен, Тихоненко в сжатые сроки принял выполненные работы, заплатив полную сумму контракта подрядчика. Своими действиями Тихоненко нанес Фонду ущерб на сумму 6 млн 341 тысяч 498 рублей. То есть на сумму контракта, заключенного в ноябре 2024 года. Гендиректора задержали по месту жительства сотрудники УФСБ по региону. В доме и на работе Тихоненко провели обыски. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрания меры пресечения.