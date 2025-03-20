Расширение России, переговоры и цели на Украине: о чем Сурков рассказал Европе

Сурков: Россия будет расширяться настолько, насколько позволит Бог
© Служба новостей «URA.RU»
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Сурков заявил, что РФ продолжит расширяться
Сурков заявил, что РФ продолжит расширяться Фото:

Россия будет продолжать расширять свои территориальные границы, сообщил бывший заместитель председателя правительства РФ Владислав Сурков. Он утверждает, что процесс расширения будет продолжаться настолько, насколько это «позволит Бог» и насколько хватит ресурсов страны. Об этом политик заявил в интервью изданию французскому L'Express.

Сурков также отметил, что понятие «Русский мир» не имеет четких географических границ. Оно присутствует в любом месте мира, где ощущается культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое и гуманитарное влияние России, охватывая все континенты. Другие заявления Суркова — в материале URA.RU

Вербальный шторм в Европе

Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и есть недели, которые равносильны десятилетиям. Французское издание задало Суркову вопрос, переживает ли сейчас Европа именно такие недели.

Политик в ответ на это заявил, что сейчас США вызвали в Европе настоящую бурю словесных высказываний. Однако на текущий момент это лишь словесные перепалки, а главные события еще предстоят. В Вашингтоне происходят значительные изменения: наступила эра перестроек, открытости и нового мышления. Перестройка в СССР привела к распаду Восточного блока. Теперь встает вопрос о том, приведет ли американская перестройка к распаду НАТО и Евросоюза. Это уже не просто теоретический вопрос, а весьма практический, считает Сурков.

Переговоры по Украине

По мнению Суркова, успешным исходом переговоров по Украине будет военный или военно-дипломатический разгром этой страны и ее раздел на отдельные части. «На этом пути могут быть маневры, замедления и даже остановки. Но он будет пройден», — отметил эксперт.

Кроме того, политик подчеркнул, что стратегические цели России в отношении Украины остаются неизменными с 24 февраля 2022 года. Тактические аспекты подлежат корректировке в зависимости от текущей ситуации.

Европа игнорирует субъективность народа Украины

Сурков заявил, что Европа, которая дважды поддержала государственные перевороты в Киеве, игнорирует волю украинского народа. Например, в 2014 году более половины украинцев использовали русский язык в повседневной жизни — дома и на работе. При этом менее половины населения поддерживали идею вступления в Евросоюз, а число сторонников присоединения к НАТО было еще меньше. Несмотря на эти данные, Запад стремится принудительно интегрировать Украину в свои структуры, причем мотивы таких действий остаются неясными. Запад продолжает практику насильственной колонизации Украины, считает политик.

Антирусские настроения на Украине не усилятся

Украина представляет собой политическую структуру, созданную искусственно, в рамки которой неестественным образом объединены минимум три различных региона: русскоязычные юг и восток, смешанный русско-нерусский центр, и запад, настроенный антирусски, сказал Сурков. Эти территории так и не смогли интегрироваться в единое целое. Военные действия в отношении Украины могут способствовать разделению русскоязычных и антирусских элементов, или, если использовать библейскую метафору, отделению «овец от козлов». По его мнению, антирусские настроения не усилятся, останутся ограниченными в их первоначальных рамках и перестанут распространяться на русскоязычные территории.

Европа не проявила инициативу к переговорам

В ходе текущих международных переговоров проявление активности и инициативы стало ключевым фактором участия в диалоге. По словам Суркова, Россия всегда выражала готовность к переговорам, однако Евросоюз не проявил должного интереса и не начал диалог.

Также политик отметил, что США, несмотря на отсутствие прямого приглашения, проявили инициативу и включились в переговорный процесс. При этом подчеркивается значимость участия Евросоюза в устойчивом урегулировании конфликтных ситуаций. Отсутствие активной роли ЕС может осложнить достижение сбалансированного решения, считает Сурков.

Запад станет более авторитарным

В будущем прогнозируется, что политические системы Запада станут более авторитарными, в то время как в России авторитаризм, наоборот, ослабеет. По словам эксперта, ожидается, что баланс между дисциплиной и свободой в этих странах станет более сбалансированным. Хотя путь к этому будет долгим и полным конфликтов и трагедий, предполагается, что Штаты, Европа и Россия в конечном итоге достигнут высокого уровня понимания и сотрудничества, сказал Сурков.

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Россия будет продолжать расширять свои территориальные границы, сообщил бывший заместитель председателя правительства РФ Владислав Сурков. Он утверждает, что процесс расширения будет продолжаться настолько, насколько это «позволит Бог» и насколько хватит ресурсов страны. Об этом политик заявил в интервью изданию французскому L'Express. Сурков также отметил, что понятие «Русский мир» не имеет четких географических границ. Оно присутствует в любом месте мира, где ощущается культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое и гуманитарное влияние России, охватывая все континенты. Другие заявления Суркова — в материале URA.RU Вербальный шторм в Европе Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и есть недели, которые равносильны десятилетиям. Французское издание задало Суркову вопрос, переживает ли сейчас Европа именно такие недели. Политик в ответ на это заявил, что сейчас США вызвали в Европе настоящую бурю словесных высказываний. Однако на текущий момент это лишь словесные перепалки, а главные события еще предстоят. В Вашингтоне происходят значительные изменения: наступила эра перестроек, открытости и нового мышления. Перестройка в СССР привела к распаду Восточного блока. Теперь встает вопрос о том, приведет ли американская перестройка к распаду НАТО и Евросоюза. Это уже не просто теоретический вопрос, а весьма практический, считает Сурков. Переговоры по Украине По мнению Суркова, успешным исходом переговоров по Украине будет военный или военно-дипломатический разгром этой страны и ее раздел на отдельные части. «На этом пути могут быть маневры, замедления и даже остановки. Но он будет пройден», — отметил эксперт. Кроме того, политик подчеркнул, что стратегические цели России в отношении Украины остаются неизменными с 24 февраля 2022 года. Тактические аспекты подлежат корректировке в зависимости от текущей ситуации. Европа игнорирует субъективность народа Украины Сурков заявил, что Европа, которая дважды поддержала государственные перевороты в Киеве, игнорирует волю украинского народа. Например, в 2014 году более половины украинцев использовали русский язык в повседневной жизни — дома и на работе. При этом менее половины населения поддерживали идею вступления в Евросоюз, а число сторонников присоединения к НАТО было еще меньше. Несмотря на эти данные, Запад стремится принудительно интегрировать Украину в свои структуры, причем мотивы таких действий остаются неясными. Запад продолжает практику насильственной колонизации Украины, считает политик. Антирусские настроения на Украине не усилятся Украина представляет собой политическую структуру, созданную искусственно, в рамки которой неестественным образом объединены минимум три различных региона: русскоязычные юг и восток, смешанный русско-нерусский центр, и запад, настроенный антирусски, сказал Сурков. Эти территории так и не смогли интегрироваться в единое целое. Военные действия в отношении Украины могут способствовать разделению русскоязычных и антирусских элементов, или, если использовать библейскую метафору, отделению «овец от козлов». По его мнению, антирусские настроения не усилятся, останутся ограниченными в их первоначальных рамках и перестанут распространяться на русскоязычные территории. Европа не проявила инициативу к переговорам В ходе текущих международных переговоров проявление активности и инициативы стало ключевым фактором участия в диалоге. По словам Суркова, Россия всегда выражала готовность к переговорам, однако Евросоюз не проявил должного интереса и не начал диалог. Также политик отметил, что США, несмотря на отсутствие прямого приглашения, проявили инициативу и включились в переговорный процесс. При этом подчеркивается значимость участия Евросоюза в устойчивом урегулировании конфликтных ситуаций. Отсутствие активной роли ЕС может осложнить достижение сбалансированного решения, считает Сурков. Запад станет более авторитарным В будущем прогнозируется, что политические системы Запада станут более авторитарными, в то время как в России авторитаризм, наоборот, ослабеет. По словам эксперта, ожидается, что баланс между дисциплиной и свободой в этих странах станет более сбалансированным. Хотя путь к этому будет долгим и полным конфликтов и трагедий, предполагается, что Штаты, Европа и Россия в конечном итоге достигнут высокого уровня понимания и сотрудничества, сказал Сурков.
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