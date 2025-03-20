Сурков: Россия будет расширяться так далеко, как Бог даст

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Сурков заявил, что РФ продолжит расширяться
Сурков заявил, что РФ продолжит расширяться Фото:

Россия будет продолжать свое территориальное расширение, сообщил бывший зампред правительства РФ Владислав Сурков. По его словам, страна будет расширяться так далеко, как «Бог даст».

«... будем расширяться во все стороны, а уж там, как бог даст, и на сколько ресурсов хватит. Тут главное не надорваться. Не схватить слишком тяжелый трофей, который не сможешь унести», — сказал Сурков в беседе с L'Express.

Политик также подчеркнул, что границы «Русского мира» не ограничены. Он присутствует везде, где распространяется культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое и гуманитарное воздействие России и охватывает все континенты.

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Россия будет продолжать свое территориальное расширение, сообщил бывший зампред правительства РФ Владислав Сурков. По его словам, страна будет расширяться так далеко, как «Бог даст». «... будем расширяться во все стороны, а уж там, как бог даст, и на сколько ресурсов хватит. Тут главное не надорваться. Не схватить слишком тяжелый трофей, который не сможешь унести», — сказал Сурков в беседе с L'Express. Политик также подчеркнул, что границы «Русского мира» не ограничены. Он присутствует везде, где распространяется культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое и гуманитарное воздействие России и охватывает все континенты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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