Концертный директор пострадавшей в пожаре Хлебниковой возмутился новостями о состоянии певицы

Концертный директор Хлебниковой: со здоровьем певицы все в порядке
© Служба новостей «URA.RU»
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Марина Хлебникова готовится к туру по Дальнему Востоку
Марина Хлебникова готовится к туру по Дальнему Востоку Фото:

Звезда нулевых Марина Хлебникова находится в прекрасном расположении духа, с ее здоровьем все в полном порядке. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил ее концертный директор Данила Прайс, отреагировав на новости о том, что певице, пострадавшей в пожаре, якобы срочно потребовалась помощь медиков. 

«Я не понимаю, откуда ноги растут в этого вброса. Это очень странно. Есть такое издание, которое постоянно выдает подобные новости, а мы потом опровергаем их. Сегодня у Марины начинается 10-дневный тур по Дальнему Востоку. Если бы у нее были проблемы со здоровьем, она бы не поехала», — пояснил представитель звезды.

Исполнительнице хита «Чашка кофию» издание Mash приписало плохое самочувствие. Журналисты утверждают, что певице диагностировали местную инфекцию кожи с подкожной клетчаткой после ожогов в пожаре, а также обнаружили атеросклеротическую болезнь сердца и отложения холестерина, которые мешают потоку крови.

Напомним, в 2021 году Марина Хлебникова серьезно пострадала в пожаре, который случился у нее в квартире. Врачи в течение нескольких недель боролись за жизнь звезды и, к счастью, выиграли этой бой. После выписки из больницы, артистка пропала с радаров, а о ее состоянии ходили различные слухи. Сейчас Хлебникова вернулась к работе и активно ведет солильные сети, в которых можно увидеть ее прекрасный внешний вид.

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Звезда нулевых Марина Хлебникова находится в прекрасном расположении духа, с ее здоровьем все в полном порядке. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил ее концертный директор Данила Прайс, отреагировав на новости о том, что певице, пострадавшей в пожаре, якобы срочно потребовалась помощь медиков. Исполнительнице хита «Чашка кофию» издание Mash приписало плохое самочувствие. Журналисты утверждают, что певице диагностировали местную инфекцию кожи с подкожной клетчаткой после ожогов в пожаре, а также обнаружили атеросклеротическую болезнь сердца и отложения холестерина, которые мешают потоку крови. Напомним, в 2021 году Марина Хлебникова серьезно пострадала в пожаре, который случился у нее в квартире. Врачи в течение нескольких недель боролись за жизнь звезды и, к счастью, выиграли этой бой. После выписки из больницы, артистка пропала с радаров, а о ее состоянии ходили различные слухи. Сейчас Хлебникова вернулась к работе и активно ведет солильные сети, в которых можно увидеть ее прекрасный внешний вид.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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